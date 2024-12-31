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Правительство назначило Руслана Кравченко председателем Государственной налоговой службы

Правительство назначило Руслана Кравченко председателем Государственной налоговой службы

Киев  •  УНН

 • 7709 просмотра

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Кабмин назначил Руслана Кравченко главой ГНС Украины. Ранее он руководил Киевской ОГА и был прокурором, который вел дело против Януковича.

Кабинет министров назначил бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко председателем Государственной налоговой службы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

"Назначен Кравченко Руслан Андреевич председателем Государственной налоговой службы Украины", - сообщил Мельничук.

Дополнение

30 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОВА.

28 декабря Правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской областной военной администрации Филипа Пронина.

СМИ сообщали, что Руслан Кравченко станет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина.

"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", — отметил источник Radio NV.

Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, поскольку кандидатура действующего главы Одесской ОГА "Олега Кипера не соберет голосов в парламенте". В то же время глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали на эту должность, сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении.

Кандидатура следующего главы Офиса генерального прокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.

Ранее СМИ уже называли Руслана Кравченко основным претендентом на эту должность.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Кравченко планируется назначить и.о. главы Государственной налоговой службы, а Пронина - главой Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Справочно

Руслан Кравченко начал трудовую деятельность в 2012 году на должности следователя Севастопольской прокуратуры. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины (г. Дебальцево, г. Артемовск).

С 2015 года по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины.

С 2019 года по 2020 год - заместитель военного прокурора Центрального региона Украины.

С 2020 года по 2021 год работал на должности начальника управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора.

В 2021 году возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. На этой должности работал до 2023 года.

На различных должностях Руслан Кравченко руководил работой команды прокуроров, участвовавших в резонансных уголовных расследованиях. В частности, как старший группы прокуроров осуществлял процессуальное руководство и поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и осуждения его к 13 годам лишения свободы. В апелляционной и кассационной инстанциях указанный приговор оставлен в силе.

Отметим, в последний раз украинскую налоговую не в статусе и.о. возглавлял Алексей Любченко. В апреле 2020 года Кабинет министров назначил Любченко главой Государственной налоговой службы. В мае 2021 года Верховная Рада назначила Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики.

В декабре 2021 года Кабмин возложил временное исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя Татьяну Кириенко.

Павел Башинский

Павел Башинский

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