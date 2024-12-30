Зеленський звільнив керівників Київської та Полтавської ОВА
Київ • УНН
Президент підписав укази про звільнення керівників Київської та Полтавської ОВА за власним бажанням. ЗМІ повідомляли про можливе призначення Кравченка генпрокурором.
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій - Руслана Кравченка та Філіпа Проніна, передає УНН.
Деталі
Указом №887/2024 Зеленський звільнив Руслана Кравченка з посади голови Київської ОВА згідно з поданою ним заявою.
Указом №888/2024 Президент звільнив Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОВА згідно з поданою ним заявою.
Доповнення
28 грудня Уряд погодив звільнення начальника Київської ОВА Руслана Кравченка і очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.
ЗМІ повідомляли, що Руслан Кравченко буде новим генеральним прокурором замість звільненого Андрія Костіна.
"Він є компромісною фігурою, яку можна провести через парламент", — зазначило джерело Radio NV.
Інше джерело повідомило, що кандидатуру Кравченка в ОП розглядали давно, адже кандидатура чинного голови Одеської ОДА "Олега Кіпера не збере голосів у парламенті". Водночас голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павло Кириленко, якого, за словами джерела, раніше в ОП планували на цю посаду, зараз є обвинуваченим у незаконному збагаченні.
Кандидатура наступного очільника Офісу генпрокурора ще має пройти розгляд у профільному правоохоронному комітеті парламенту.
Раніше ЗМІ уже називали Руслана Кравченка основним претендентом на цю посаду.
Народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Кравченка планується призначити в.о. голови Державної податкової служби, а Проніна - головою Державної служби фінансового моніторингу України.