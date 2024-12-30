Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных военных администраций - Руслана Кравченко и Филиппа Пронина, передает УНН.

Детали

Указом №887/2024 Зеленский уволил Руслана Кравченко с должности главы Киевской ОВА согласно поданному им заявлению.

Указом №888/2024 Президент уволил Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОВА согласно поданному им заявлению.

Дополнение

28 декабря Правительство согласовало увольнение начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина.

СМИ сообщали, что Руслан Кравченко будет новым генеральным прокурором вместо уволенного Андрея Костина.

"Он является компромиссной фигурой, которую можно провести через парламент", - отметил источник Radio NV.

Другой источник сообщил, что кандидатуру Кравченко в ОП рассматривали давно, ведь кандидатура действующего главы Одесской ОГА "Олега Кипера не соберет голосов в парламенте". В то же время глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павел Кириленко, которого, по словам источника, ранее в ОП планировали на эту должность, сейчас является обвиняемым в незаконном обогащении.

Кандидатура следующего главы Офиса генпрокурора еще должна пройти рассмотрение в профильном правоохранительном комитете парламента.

Ранее СМИ уже называли Руслана Кравченко основным претендентом на эту должность.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Кравченко планируется назначить и.о. председателя Государственной налоговой службы, а Пронина - председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины.