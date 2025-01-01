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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Только под влиянием закона": Кравченко предупредил о недопустимости внешнего вмешательства в налоговую

"Только под влиянием закона": Кравченко предупредил о недопустимости внешнего вмешательства в налоговую

Киев  •  УНН

 • 2315 просмотра

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Руслан Кравченко, новоназначенный руководитель ГНС, отметил важность командной работы без внешнего вмешательства. Он подчеркнул необходимость работать исключительно по закону и в интересах честного бизнеса.

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко отметил недопустимость любого влияния организаций или лиц на работу налоговой, передает УНН.

Во-первых, приглашаю именно к командной работе, работать только в команде, конструктиве без какого-либо влияния организаций, или лиц. Только под влиянием закона и только так. Мы должны работать на людей, на бизнес, который платит налоги прозрачно, подотчетно и честно 

- сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что это должно обеспечить прозрачность и доверие к налоговой, а командная работа позволит объединить усилия для достижения общей цели.

Напомним

Кабинет министров назначил бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.

Руслан Кравченко возглавил рейтинг самых влиятельных людей Киевщины-202431 дек. 2024, 17:56 • 21949 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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