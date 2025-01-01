"Только под влиянием закона": Кравченко предупредил о недопустимости внешнего вмешательства в налоговую

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко отметил недопустимость любого влияния организаций или лиц на работу налоговой, передает УНН.

Во-первых, приглашаю именно к командной работе, работать только в команде, конструктиве без какого-либо влияния организаций, или лиц. Только под влиянием закона и только так. Мы должны работать на людей, на бизнес, который платит налоги прозрачно, подотчетно и честно - сказал Кравченко.

Он подчеркнул, что это должно обеспечить прозрачность и доверие к налоговой, а командная работа позволит объединить усилия для достижения общей цели.

Напомним

Кабинет министров назначил бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.

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