ГНС подписала меморандум с Госфинмониторингом и БЭБ: Кравченко рассказал, что предполагается
Киев • УНН
Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ГНС, Госфинмониторингом и БЭБ. Документ предполагает обмен информацией и опытом для противодействия уклонению от налогов и финансовым преступлениям.
Государственная налоговая служба подписала трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Госфинмониторингом и БЭБ, который предполагает обмен информацией, обмен опытом и предоставление разъяснений, касающихся сфер деятельности.
Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.
Детали
Активизируем борьбу с финансовыми преступлениями, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма. С главой Госфинмониторинга Филиппом Прониным и и.о. директора БЭБ Сергеем Перхуном подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве
В частности, меморандум предполагает:
- обмен информацией между ГНС, Госфинмониторингом и БЭБ;
- создание в случае необходимости рабочих групп для подготовки и проведения совместных мероприятий;
- обмен опытом и предоставление разъяснений, касающихся сфер деятельности.
Такое сотрудничество важно для финансовой безопасности государства особенно в условиях войны. Потому что это средства на оборону страны, нашу национальную безопасность и реализацию социальных программ. Государственные органы должны объединять усилия в борьбе с уклонением от уплаты налогов и экономическими преступлениями
Напомним
Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко обсудил с послом Бельгии Люком Якобсом углубление сотрудничества между налоговыми органами стран. На сегодня в Украине работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом.