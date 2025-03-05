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ГНС подписала меморандум с Госфинмониторингом и БЭБ: Кравченко рассказал, что предполагается

Киев • УНН

 • 18554 просмотра

Подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между ГНС, Госфинмониторингом и БЭБ. Документ предполагает обмен информацией и опытом для противодействия уклонению от налогов и финансовым преступлениям.

ГНС подписала меморандум с Госфинмониторингом и БЭБ: Кравченко рассказал, что предполагается

Государственная налоговая служба подписала трехсторонний Меморандум о сотрудничестве с Госфинмониторингом и БЭБ, который предполагает обмен информацией, обмен опытом и предоставление разъяснений, касающихся сфер деятельности.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Активизируем борьбу с финансовыми преступлениями, уклонением от уплаты налогов, отмыванием денег и финансированием терроризма. С главой Госфинмониторинга Филиппом Прониным и и.о. директора БЭБ Сергеем Перхуном подписали трехсторонний Меморандум о сотрудничестве

- сообщил Кравченко.

В частности, меморандум предполагает:

  • обмен информацией между ГНС, Госфинмониторингом и БЭБ;
    • создание в случае необходимости рабочих групп для подготовки и проведения совместных мероприятий;
      • обмен опытом и предоставление разъяснений, касающихся сфер деятельности.

        Такое сотрудничество важно для финансовой безопасности государства особенно в условиях войны. Потому что это средства на оборону страны, нашу национальную безопасность и реализацию социальных программ. Государственные органы должны объединять усилия в борьбе с уклонением от уплаты налогов и экономическими преступлениями

        - добавил Кравченко.

        Напомним

        Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко обсудил с послом Бельгии Люком Якобсом углубление сотрудничества между налоговыми органами стран. На сегодня в Украине работает более 100 предприятий с бельгийским капиталом.

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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