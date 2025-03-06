Руслан Кравченко: поточне завдання - "дієва" детінізація економіки та ефективний алгоритм для бізнесу щодо питань ризиків
Київ • УНН
Голова ДПС Руслан Кравченко провів зустріч з бізнесом Миколаївщини, під час якої були обговорені питання підтримки в умовах війни, справедливе податкове навантаження, а також виконання рішень судів. Зазначається, що надходження до бюджету у регіоні зросли на 19%.
Голова ДПС України Руслан Кравченко провів зустріч з понад 70 представниками бізнесу Миколаївщини. Розглядались питання підтримки бізнесу на тлі викликів війни, податкові надходження та інше. Руслан Кравченко закцентував увагу на низці важливих питань у контексті комунікації податкової та бізнесу, а також боротьби з тіньовою економікою.
Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови ДПС України Руслана Кравченко.
Разом з командою ДПС та начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом зустрівся з понад 70 представниками бізнесу регіону. Попри всі ризики, бізнес регіону шукає нові можливості, залучає міжнародних партнерів, щоб навіть в цих умовах сплачувати податки та підтримувати економіку. Вдячний бізнесу Миколаївщини за незламність.
Голова Державної податкової служби України повідомив про основні питання, які були обговорені під час його візиту до Миколаївської області.
Це підтримка бізнесу, що працює в умовах війни, а також справедливе податкове навантаження, виконання рішень судів, повернення ПДВ.
Повідомляється, щоторік платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів всіх рівнів майже 23 мільярди гривень.
У порівнянні з 2023 роком надходження зросли на 19%.
Топ-тема – зупинення податкових накладних та віднесення до категорії ризикових. Це наразі актуально для всіх регіонів України.
У лютому ми вже знизили цей показник по всій Україні до 0,39%. На Миколаївщині з початку року цей показник також зменшився майже вдвічі, а понад 200 субʼєктів позбулися ризикового статусу.
Голова ДПС України зауважив про випадки, коли бізнес все ще не до кінця розуміє, що саме треба зробити, щоб вийти з ризиків. Відповідно до цього, керівник ДПС України поставив завдання податківцям - розробляти дорожню карту для платника податків, під час опрацювання кожного подібного кейсу.
Є чіткий покроковий документ для виходу з ризикового статусу, це значно спростить комунікацію та знизить рівень конфліктності. Є алгоритм – виконайте і проблем не буде. Якщо бізнес виконав, але його не виводять – тоді вже є питання до податкової. Бо не може підприємець роками бути в ризиках, якщо для цього нема підстав.
Інше важливе питання - детінізація економіки.
Чесний бізнес прагне рівних умов для всіх. Бо не можуть повноцінно конкурувати з тими, хто працює в "тіні" та сплачує зарплату в конвертах, чи шукає інші схеми, щоб не сплачувати податки.
За словами Руслана Кравченко, вже сьогодні разом з Держфінмоніторингом та БЕБ, ДПС України шукає нові дієві механізми, щоб боротьба з тіньовою економікою була реальною, а не точковою.
Такий формат комунікації з тими, хто працює на економіку України, важливий, адже він дає бізнесу розуміння майбутніх змін і можливість впливати на процеси.
Нагадаємо
Податкова служба України оновила довідник кодів ризиковості платників податків з новими критеріями оцінки. Зміни включають уточнення кодів та запровадження нових параметрів для визначення ризикових операцій.
Руслан Кравченко: податкова анулювала ліцензії дистриб'ютору алкогольних напоїв в Україні через схему на понад 700 млн грн05.03.25, 13:16 • 16471 перегляд