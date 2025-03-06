Руслан Кравченко: поточне завдання - "дієва" детінізація економіки та ефективний алгоритм для бізнесу щодо питань ризиків

Голова ДПС України Руслан Кравченко провів зустріч з понад 70 представниками бізнесу Миколаївщини. Розглядались питання підтримки бізнесу на тлі викликів війни, податкові надходження та інше. Руслан Кравченко закцентував увагу на низці важливих питань у контексті комунікації податкової та бізнесу, а також боротьби з тіньовою економікою.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови ДПС України Руслана Кравченко.

Разом з командою ДПС та начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом зустрівся з понад 70 представниками бізнесу регіону. Попри всі ризики, бізнес регіону шукає нові можливості, залучає міжнародних партнерів, щоб навіть в цих умовах сплачувати податки та підтримувати економіку. Вдячний бізнесу Миколаївщини за незламність. - зазначив Руслан Кравченко.

Голова Державної податкової служби України повідомив про основні питання, які були обговорені під час його візиту до Миколаївської області.

Це підтримка бізнесу, що працює в умовах війни, а також справедливе податкове навантаження, виконання рішень судів, повернення ПДВ.

Повідомляється, щоторік платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів всіх рівнів майже 23 мільярди гривень.

У порівнянні з 2023 роком надходження зросли на 19%. - ідеться у дописі.

Топ-тема – зупинення податкових накладних та віднесення до категорії ризикових. Це наразі актуально для всіх регіонів України.

У лютому ми вже знизили цей показник по всій Україні до 0,39%. На Миколаївщині з початку року цей показник також зменшився майже вдвічі, а понад 200 субʼєктів позбулися ризикового статусу. - зазначив Кравченко.

Голова ДПС України зауважив про випадки, коли бізнес все ще не до кінця розуміє, що саме треба зробити, щоб вийти з ризиків. Відповідно до цього, керівник ДПС України поставив завдання податківцям - розробляти дорожню карту для платника податків, під час опрацювання кожного подібного кейсу.

Є чіткий покроковий документ для виходу з ризикового статусу, це значно спростить комунікацію та знизить рівень конфліктності. Є алгоритм – виконайте і проблем не буде. Якщо бізнес виконав, але його не виводять – тоді вже є питання до податкової. Бо не може підприємець роками бути в ризиках, якщо для цього нема підстав. - пояснив Руслан Кравченко.

Інше важливе питання - детінізація економіки.

Чесний бізнес прагне рівних умов для всіх. Бо не можуть повноцінно конкурувати з тими, хто працює в "тіні" та сплачує зарплату в конвертах, чи шукає інші схеми, щоб не сплачувати податки. - зауважив Руслан Кравченко.

За словами Руслана Кравченко, вже сьогодні разом з Держфінмоніторингом та БЕБ, ДПС України шукає нові дієві механізми, щоб боротьба з тіньовою економікою була реальною, а не точковою.

Такий формат комунікації з тими, хто працює на економіку України, важливий, адже він дає бізнесу розуміння майбутніх змін і можливість впливати на процеси. - ідеться у дописі.

Нагадаємо

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