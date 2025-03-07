Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив про продовження конструктивного діалогу з платниками податків. Наразі команда ДПС працює в Одеській області, де, незважаючи на виклики війни, місцевий бізнес знаходить нові можливості для розвитку та підтримки економіки регіону.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови ДПС України Руслана Кравченко.

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На зустрічі з понад 80 представниками бізнесу, асоціацій та громадських організацій регіону разом із начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером обговорили всі виклики, що постають перед підприємцями області - пише Кравченко.

Також голова ДПС України зазначив:

Мав достатньо часу проаналізувати роботу Одеського ГУ ДПС. Результатами не задоволений. За неналежну організацію роботи по своїм напрямкам буде звільнено з займаних посад двох заступників начальника – Миколу Бородюка та Анара Алескерова

Руслан Кравченко наголосив, що під час зустрічі отримав скаргу на роботу Одеського ГУ ДПС від бізнесу. Зокрема, підприємство "Одесавинпром" порушило питання щодо, на їхню думку, неправомірної діяльності працівників ГУ ДПС в частині контролю за обігом підакцизної продукції, а саме виноматеріалів.

Кравченко пообіцяв перевірити цю інформацію та, у разі виявлення порушень, застосувати заходи відповідно до законодавства.

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Голова ДПС зазначив, що під час зустрічі обговорили питання адміністрування ПДВ та його відшкодування.

Почув від бізнесу скарги на факти неправомірної відмови у відшкодуванні ПДВ та затримку у попередні роки. З початку року вже маємо позитивну динаміку. Два місяці поспіль не лише перевиконуємо план надходжень до бюджету, а і стабільно відшкодовуємо ПДВ. У січні-лютому відшкодували понад 28,6 млрд грн. Працюємо над збереженням цієї тенденції і надалі - йдеться у дописі.

"Вдосконалення роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) та виконання судових рішень також серед постійних запитань бізнесу".

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємцями Одещини розповів про ініціативи, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення процесу виходу підприємств з категорії ризикових.

Вже подано відповідні пропозиції до Міністерства фінансів. Крім того, ДПС уточнила перелік підстав для віднесення платників податків до ризикових та оновила довідник кодів ризиковості, який використовують комісії при розгляді таких питань.

Моя позиція незмінна – сумлінний бізнес повинен працювати без перешкод, створюючи нові робочі місця та наповнюючи бюджети – наголосив Руслан Кравченко.

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