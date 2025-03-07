Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33544 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54431 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57609 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62479 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74159 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59826 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58196 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124651 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82613 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230392 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23572 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22370 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12211 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13014 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23215 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93069 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124651 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230393 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406639 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398551 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13217 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22571 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23772 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25901 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76274 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко

Київ • УНН

 • 15391 перегляди

Руслан Кравченко провів зустріч з 80 представниками бізнесу в Одеській області та виявив недоліки в роботі місцевого ГУ ДПС. За результатами перевірки буде звільнено двох заступників начальника.

Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив про продовження конструктивного діалогу з платниками податків. Наразі команда ДПС працює в Одеській області, де, незважаючи на виклики війни, місцевий бізнес знаходить нові можливості для розвитку та підтримки економіки регіону.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Голови ДПС України Руслана Кравченко.

Деталі

На зустрічі з понад 80 представниками бізнесу, асоціацій та громадських організацій регіону разом із начальником Одеської ОВА Олегом Кіпером обговорили всі виклики, що постають перед підприємцями області

- пише Кравченко. 

Також голова ДПС України зазначив:

Мав достатньо часу проаналізувати роботу Одеського ГУ ДПС. Результатами не задоволений. За неналежну організацію роботи по своїм напрямкам буде звільнено з займаних посад двох заступників начальника – Миколу Бородюка та Анара Алескерова

Руслан Кравченко наголосив, що під час зустрічі отримав скаргу на роботу Одеського ГУ ДПС від бізнесу. Зокрема, підприємство "Одесавинпром" порушило питання щодо, на їхню думку, неправомірної діяльності працівників ГУ ДПС в частині контролю за обігом підакцизної продукції, а саме виноматеріалів.

Кравченко пообіцяв перевірити цю інформацію та, у разі виявлення порушень, застосувати заходи відповідно до законодавства.

Або українці стали більше палити, або тіньових схем табачок стало менше: нардеп прокоментувала успіхи в роботі нового керівництва податкової06.03.25, 17:25 • 15988 переглядiв

Голова ДПС зазначив, що під час зустрічі обговорили питання адміністрування ПДВ та його відшкодування. 

Почув від бізнесу скарги на факти неправомірної відмови у відшкодуванні ПДВ та затримку у попередні роки. З початку року вже маємо позитивну динаміку. Два місяці поспіль не лише перевиконуємо план надходжень до бюджету, а і стабільно відшкодовуємо ПДВ. У січні-лютому відшкодували понад 28,6 млрд грн. Працюємо над збереженням цієї тенденції і надалі

- йдеться у дописі.

"Вдосконалення роботи Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) та виконання судових рішень також серед постійних запитань бізнесу".

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко під час зустрічі з підприємцями Одещини розповів про ініціативи, спрямовані на зменшення випадків блокування податкових накладних та спрощення процесу виходу підприємств з категорії ризикових.

Вже подано відповідні пропозиції до Міністерства фінансів. Крім того, ДПС уточнила перелік підстав для віднесення платників податків до ризикових та оновила довідник кодів ризиковості, який використовують комісії при розгляді таких питань.

Моя позиція незмінна – сумлінний бізнес повинен працювати без перешкод, створюючи нові робочі місця та наповнюючи бюджети

– наголосив Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко: поточне завдання - "дієва" детінізація економіки та ефективний алгоритм для бізнесу щодо питань ризиків 06.03.25, 17:05 • 17308 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Економіка
Одеська область
Міністерство фінансів України
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46