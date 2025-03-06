Або українці стали більше палити, або тіньових схем табачок стало менше: нардеп прокоментувала успіхи в роботі нового керівництва податкової
Київ • УНН
ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. Найбільше зростання показав акциз на тютюн.
Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк звернула увагу на збільшення надходжень до бюджету, які забезпечує Державна податкова служба України. А також на джерела зростання цих надходжень, пише УНН з посиланням на пост нардепа у Фейсбук.
Василевська-Смаглюк зауважила, що "нове керівництво податкової приємно вражає першими результатами роботи".
"Другий місяць поспіль ДПС приносить у бюджет більше, ніж від неї очікували: у лютому +12,1 млрд грн до плану, загалом за два місяці – +21,9 млрд грн.
Звідки гроші? В основному – з ПДВ, акцизів і ПДФО. Особливо відзначився акциз на тютюн – перевиконання на 62,6%. Виглядає так, ніби українці або масово палять більше від стресу, або схеми тіньових табачок стали менш ефективними", - прокоментувала нардеп.
Василевська-Смаглюк наголосила, що в кращій бік змінилася і ситуація з блокуванням податкових накладних.
Відсоток зупинених накладних упав до 0,39%, а 9 тис. компаній взагалі вийшли з переліку ризикових. Але якщо ви думали, що можна розслабитися – ні. Схеми ніхто не відміняв, а значить, блокування нікуди не подінеться
За її словами, керівник ДПС Руслан Кравченко заслуговує на похвалу за таку роботу, а бізнес на подяку за те, що тримається.
"Отже, маємо трохи причин потішитись: податкова працює, бізнес платить податки, бюджет наповнюється. І це, погодьтеся, приємна несподіванка. Що буде далі – покаже весна. Але поки що Руслан Кравченко - Голова Державної податкової служби України і його команда справді заслуговують похвали, а бізнес подяку, що тримається", - резюмувала нардеп.
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Нагадаємо
ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. Так, у січні перевиконання становило 9,8 млрд грн, а у лютому – 12,1 млрд грн.
Зростають надходження за такими видами податків як ПДФО, ПДВ, акцизи:
- 26,2 млрд грн – це плюс за ПДФО (+13,6%);
- 21,6 млрд – це плюс надходжень за ПДВ (+13,3%);
- більше 10 млрд грн – це плюс за акцизами на українські товари (алкоголь, тютюн, паливо).