Або українці стали більше палити, або тіньових схем табачок стало менше: нардеп прокоментувала успіхи в роботі нового керівництва податкової

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк звернула увагу на збільшення надходжень до бюджету, які забезпечує Державна податкова служба України. А також на джерела зростання цих надходжень, пише УНН з посиланням на пост нардепа у Фейсбук.

Василевська-Смаглюк зауважила, що "нове керівництво податкової приємно вражає першими результатами роботи".

"Другий місяць поспіль ДПС приносить у бюджет більше, ніж від неї очікували: у лютому +12,1 млрд грн до плану, загалом за два місяці – +21,9 млрд грн.

Звідки гроші? В основному – з ПДВ, акцизів і ПДФО. Особливо відзначився акциз на тютюн – перевиконання на 62,6%. Виглядає так, ніби українці або масово палять більше від стресу, або схеми тіньових табачок стали менш ефективними", - прокоментувала нардеп.

Василевська-Смаглюк наголосила, що в кращій бік змінилася і ситуація з блокуванням податкових накладних.

Відсоток зупинених накладних упав до 0,39%, а 9 тис. компаній взагалі вийшли з переліку ризикових. Але якщо ви думали, що можна розслабитися – ні. Схеми ніхто не відміняв, а значить, блокування нікуди не подінеться