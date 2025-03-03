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Якісне адміністрування: економіст пояснив, чому податкова наростила надходження до бюджету

Київ • УНН

 • 21465 перегляди

У лютому 2025 року податкові надходження до бюджету зросли на 12 млрд грн порівняно з минулим роком. Спостерігається значне зростання за ПДФО, ПДВ та акцизами, а кількість заблокованих податкових накладних суттєво зменшилась.

Якісне адміністрування: економіст пояснив, чому податкова наростила надходження до бюджету

Зміна команд у податковій дає перші результати. Про це економіст Олександр Кущ написав на своїй сторінці у Фейсбук, аналізуючи зростання податкових надходжень до бюджету другий місяць поспіль, пише УНН.

"Зміна команд в податковій дає перші результати Так звана "Група Гетманцева" поступово витісняється на узбіччя", - пише експерт.

Він наводить статистику податкових надходжень за лютий поточного року. У лютому цього року до бюджету надійшло 78,8 мільярда гривень (+ 12 млрд грн порівняно із лютим 2024 року).

"Це зростання хоча б компенсує інфляцію номінальних надходжень", - зауважив економіст.

Зростають надходження за такими видами податків як ПДФО, ПДВ, акцизи:

- 26,2 млрд грн – це плюс за ПДФО (+13,6%);

- 21,6 млрд – це плюс надходжень за ПДВ (+13,3%);

- більше 10 млрд грн – це плюс за акцизами на українські товари (алкоголь, тютюн, паливо).

Також спостерігається зростання притоку коштів за акцизом, нарахованим на тютюнові вироби - плюс 2,5 млрд грн і зростання одразу на +62,6%. За імпортом надходження акцизів дали приріст у майже 2 рази: плюс 2,5 млрд грн.

"Причому, минулий рік був високосним, незважаючи на різницю в один день, приведення статистики за календарною базою іноді справляє суттєвий вплив на показники. Але тут бачимо, що надходження у лютому 2025 року суттєво перевищують показники лютого 2024-го. І перекривають вплив інфляції на рівень номінальних надходжень податків. І тут ми не беремо ті податки і збори, де була різко збільшена ставка оподаткування, наприклад, військовий збір. Тобто збільшення надходжень відбулось за рахунок більш якісного адміністрування", - вважає Кущ.

Звернув економіст увагу і на аспект блокування податкових накладних, який він назвав "токсичною історією".

"Раніше бізнесу блокували податкові накладні за формальними ознаками. Зараз у статусі ризикових лише 0,39% накладних в системі СМКОР. Якщо порівняти із минулим роком, 9 тисяч підприємств перестали бути "ризиковими". Майже скасування податкового кріпацтва, яке здійснювалось за допомогою блокування податкових накладних, що призводило до протиправного вимивання обігових коштів підприємств", - пише експерт

"Будемо сподіватись, що Руслан Кравченко вирішив не просто "відсидіти" свою посаду, а реально навести лад в податковій з системою адміністрування. Ключовим тут буде показник блокування податкових накладних. У січні – лютому 2025 року, їх кількість суттєво зменшилась, а підприємці отримали розблокування своїх обігових ресурсів", - додав економіст.

Він пообіцяв моніторити ситуацію і надалі.

За його словами, поки в грі команди "Руслана Кравченка" та "Команди Гетманцева", рахунок 2:0 на користь платників податків.

Податкова служба пропонує 6 ключових змін до системи моніторингу накладних - Кравченко03.03.25, 14:41 • 22683 перегляди

 Нагадаємо

ДПС України перевиконала план надходжень у січні-лютому на 21,9 млрд грн, що становить +16,5% від плану. Так, у січні перевиконання становило 9,8 млрд грн, а у лютому – 12,1 млрд грн.   

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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