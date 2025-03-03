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Качественное администрирование: экономист объяснил, почему налоговая увеличила поступления в бюджет

Киев • УНН

 • 21461 просмотра

В феврале 2025 года налоговые поступления в бюджет увеличились на 12 млрд грн по сравнению с прошлым годом. Наблюдается значительный рост по НДФЛ, НДС и акцизам, а количество заблокированных налоговых накладных существенно уменьшилось.

Качественное администрирование: экономист объяснил, почему налоговая увеличила поступления в бюджет

Смена команд в налоговой дает первые результаты. Об этом экономист Александр Кущ написал на своей странице в Фейсбук, анализируя рост налоговых поступлений в бюджет второй месяц подряд, пишет УНН.

"Смена команд в налоговой дает первые результаты. Так называемая "Группа Гетманцева" постепенно вытесняется на обочину", - пишет эксперт.

Он приводит статистику налоговых поступлений за февраль текущего года. В феврале этого года в бюджет поступило 78,8 миллиарда гривен (+ 12 миллиардов грн по сравнению с февралем 2024 года).

"Этот рост хотя бы компенсирует инфляцию номинальных поступлений", - отметил экономист.

Ростут поступления по таким видам налогов, как НДФЛ, НДС, акцизы:

- 26,2 млрд грн – это плюс по НДФЛ (+13,6%);

- 21,6 млрд – это плюс поступлений по НДС (+13,3%);

- более 10 млрд грн – это плюс по акцизам на украинские товары (алкоголь, табак, топливо).

Также наблюдается рост притока средств по акцизу, начисленному на табачные изделия - плюс 2,5 млрд грн и рост сразу на +62,6%. По импорту поступления акцизов дали прирост почти в 2 раза: плюс 2,5 млрд грн.

"Причем, прошлый год был високосным, несмотря на разницу в один день, приведение статистики по календарной базе иногда оказывает существенное влияние на показатели. Но здесь мы видим, что поступления в феврале 2025 года существенно превышают показатели февраля 2024-го. И перекрывают влияние инфляции на уровень номинальных поступлений налогов. И здесь мы не берем те налоги и сборы, где была резко увеличена ставка налогообложения, например, военный сбор. То есть увеличение поступлений произошло за счет более качественного администрирования", - считает Кущ.

Экономист обратил внимание и на аспект блокировки налоговых накладных, который он назвал "токсичной историей".

"Ранее бизнесу блокировали налоговые накладные по формальным признакам. Сейчас в статусе рискованных только 0,39% накладных в системе СМКОР. Если сравнить с прошлым годом, 9 тысяч предприятий перестали быть "рискованными". Почти отмена налогового крепостного права, которое осуществлялось с помощью блокировки налоговых накладных, что приводило к противоправному вымыванию оборотных средств предприятий", - пишет эксперт

"Будем надеяться, что Руслан Кравченко решил не просто "отсидеть" свою должность, а реально навести порядок в налоговой с системой администрирования. Ключевым здесь будет показатель блокировки налоговых накладных. В январе – феврале 2025 года их количество существенно уменьшилось, а предприниматели получили разблокировку своих оборотных ресурсов", - добавил экономист.

Он пообещал продолжать мониторить ситуацию.

По его словам, пока в игре команды "Руслана Кравченко" и "Команды Гетманцева", счет 2:0 в пользу налогоплательщиков.

Налоговая служба предлагает 6 ключевых изменений в систему мониторинга накладных - Кравченко03.03.25, 14:41 • 22676 просмотров

 Напоминаем

ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. Так, в январе перевыполнение составило 9,8 млрд грн, а в феврале – 12,1 млрд грн.   

Лилия Подоляк

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