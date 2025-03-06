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Или украинцы стали больше курить, или теневых схем с табаком стало меньше: нардеп прокомментировала успехи в работе нового руководства налоговой службы

Киев • УНН

 • 15982 просмотра

Государственная налоговая служба Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. Наибольший рост показал акциз на табак.

Или украинцы стали больше курить, или теневых схем с табаком стало меньше: нардеп прокомментировала успехи в работе нового руководства налоговой службы

Нардеп Ольга Василевська-Смаглюк обратила внимание на увеличение поступлений в бюджет, которые обеспечивает Государственная налоговая служба Украины. А также на источники роста этих поступлений, пишет УНН с ссылкой на пост нардепа в Фейсбук.

Василевська-Смаглюк отметила, что "новое руководство налоговой приятно удивляет первыми результатами работы".

"Второй месяц подряд ГНС приносит в бюджет больше, чем от нее ожидали: в феврале +12,1 млрд грн к плану, всего за два месяца – +21,9 млрд грн.

Откуда деньги? В основном – из НДС, акцизов и подоходного налога. Особенно выделился акциз на табак – перевыполнение на 62,6%. Выглядит так, будто украинцы или массово курят больше от стресса, или схемы теневых табачников стали менее эффективными", - прокомментировала нардеп.

Василевська-Смаглюк подчеркнула, что в лучшую сторону изменилась и ситуация с блокировкой налоговых накладных.

Процент остановленных накладных упал до 0,39%, а 9 тыс. компаний вообще вышли из списка рискованных. Но если вы думали, что можно расслабиться – нет. Схемы никто не отменял, а значит, блокировка никуда не исчезнет

- добавила нардеп.

По ее словам, руководитель ГНС Руслан Кравченко заслуживает похвалы за такую работу, а бизнес – благодарности за то, что держится.

"Итак, у нас есть немного причин порадоваться: налоговая работает, бизнес платит налоги, бюджет наполняется. И это, согласитесь, приятная неожиданность. Что будет дальше – покажет весна. Но пока что Руслан Кравченко - Глава Государственной налоговой службы Украины и его команда действительно заслуживают похвалы, а бизнес – благодарности за то, что держится", - резюмировала нардеп.

Качественное администрирование: экономист объяснил, почему налоговая увеличила поступления в бюджет03.03.25, 18:49 • 21461 просмотр

Напомним

ГНС Украины перевыполнила план поступлений в январе-феврале на 21,9 млрд грн, что составляет +16,5% от плана. Так, в январе перевыполнение составило 9,8 млрд грн, а в феврале – 12,1 млрд грн.

Увеличиваются поступления по таким видам налогов, как подоходный налог, НДС, акцизы:

  • 26,2 млрд грн – это плюс по подоходному налогу (+13,6%);
    • 21,6 млрд – это плюс поступлений по НДС (+13,3%);
      • более 10 млрд грн – это плюс по акцизам на украинские товары (алкоголь, табак, топливо).
        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        Экономикаполитика
        Ольга Василевская-Смаглюк
        Украина
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