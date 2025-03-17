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Підвищення податків для ФОПів не планується - Мінфін

Київ • УНН

 • 63764 перегляди

У Мінфіні заявили, що не планують підвищувати податки для ФОПів. Законодавчі зміни щодо спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися після виконання певних умов.

Підвищення податків для ФОПів не планується - Мінфін

Міністерство фінансів заявило, що не планує підвищення податків для ФОПів, пише УНН.

Деталі

"Анонімні Телеграм канали поширили інформацію та клікбейтні заголовки, що Мінфін вже планує підвищення податків для ФОП. Така інформація не відповідає дійсності та має маніпулятивний характер", - наголосили у Мінфіні.

Законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування, за даними Мінфіні, "почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, – не раніше року наступного за тим, у якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках". Цей процес, як запевняють, буде відбуватися публічно і потребуватиме обговорень з громадськістю, бізнесом і всіма гілками органів влади, а також із залученням міжнародних партнерів.

"Тільки після публічних обговорень законодавчі зміни будуть розглядатись та ухвалюватись Верховною Радою України", - наголосили у Мінфіні.

Продовжуємо конструктивний діалог із платниками податків з акцентом на вдосконалення роботи податкової системи - Руслан Кравченко07.03.25, 17:19 • 15391 перегляд

Юлія Шрамко

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