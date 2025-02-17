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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как повлияли на малый и средний бизнес 3 года войны: тренды среди ФЛП

Киев  •  УНН

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В Украине с начала войны открылось 763 759 новых ФЛП, закрылось - 684 995. Самые популярные сферы - розничная торговля и ИТ, а доля женщин-предпринимателей выросла до 61%.

За 3 года войны в Украине открылось 763 759 новых ФЛП, тогда как 684 995 закрылись. Самые популярные сферы - розничная торговля, IT и оптовая торговля, а доля женщин-предпринимателей выросла до 61%, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"763 759 новых ФЛП открылось в Украине с начала полномасштабной. В то же время 684 995 предпринимателей решили закрыться за последние 3 года", - говорится в сообщении.

Топ-3 сферы, которые выбирают новые предприниматели во время войны:

  • розничная торговля - 28%
    • IT - 9%
      • оптовая торговля - 7%.

        Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения новых IT-ФЛП в месяц регистрировалось почти вдвое больше.

        По сравнению с периодом до начала полномасштабной в 3 раза увеличилось количество новых дел в сфере почты и курьерской деятельности. В 2,6 раза выросло количество новых ФЛП, связанных с образованием, и в 2,5 раза - в сфере финансов.

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        За три года доля женщин-предпринимателей выросла с 40% до 61%. Больше всего женщин-предпринимателей среди новых ФЛП в Хмельницкой (60,5%), Кировоградской (60,1%) и Полтавской областях (59,4%). Женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, тогда как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике.

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        Больше всего новых ФЛП за время большой войны зарегистрировано в Киеве - 108 536, в Днепропетровской (68 377) и Львовской (60 009) областях. Заметно сократилось открытие новых дел в прифронтовых и частично оккупированных регионах: Луганской, Херсонской и Донецкой областях. Увеличилось количество новых предпринимателей в Ровенской (+25%), Ивано-Франковской (+10%) и Черниговской (+10%) областях.

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        Несмотря на риски войны, ФЛП-экономика била все рекорды: ежемесячно больше ФЛП открывалось, чем закрывалось. Однако в конце 2024 года ситуация изменилась. Антирекорд зафиксирован в январе 2025 года: было закрыто 61 455 ФЛП. Для сравнения, открыло собственное дело только 21 358 предпринимателей.

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        В целом 126 млрд грн налога уплатили ФЛП за почти 3 года полномасштабной. Сумма единого налога, который платят предприниматели, растет год от года, кроме 2022-го. В прошлом году сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн.

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        Новые налоги для ФЛП с 2025: что изменится и кого это коснется27.12.24, 12:33 • 16873 просмотра

        Юлия Шрамко

        Юлия Шрамко

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