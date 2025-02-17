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Як вплинули на малий та середній бізнес 3 роки війни: тренди серед ФОПів

Як вплинули на малий та середній бізнес 3 роки війни: тренди серед ФОПів

Київ • УНН

 • 25326 перегляди

В Україні з початку війни відкрилося 763 759 нових ФОПів, закрилося - 684 995. Найпопулярніші сфери - роздрібна торгівля та IT, а частка жінок-підприємниць зросла до 61%.

За 3 роки війни в Україні відкрилося 763 759 нових ФОПів, тоді як 684 995 закрилися. Найпопулярніші сфери - роздрібна торгівля, IT та оптова торгівля, а частка жінок-підприємниць зросла до 61%, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.

Деталі

"763 759 нових ФОПів відкрилося в Україні від початку повномасштабної. Водночас 684 995 підприємців вирішили закритися за останні 3 роки", - ідеться у повідомленні.

Топ-3 сфери, які обирають нові підприємці під час війни:

  • роздрібна торгівля - 28%
    • IT - 9%
      • оптова торгівля - 7%.

        Варто зауважити, що до повномасштабного вторгнення нових айті-ФОПів на місяць реєструвалось майже вдвічі більше.

        У порівнянні з періодом до початку повномасштабної в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур’єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових фопів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза - у сфері фінансів.

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        За три роки частка жінок-підприємиць зросла з 40% до 61%. Найбільше жінок-підприємниць серед нових ФОПів у Хмельницькій (60,5%), Кіровоградській (60,1%) та Полтавській областях (59,4%). Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

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        Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві - 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009). Помітно скоротилися відкриття нових справ у прифронтових та частково окупованих регіонах регіонах: Луганській, Херсонській та Донецькій областях. Побільшало нових підприємців на Рівненщині (+25%), Івано-Франківщині (+10%) та Чернігівщині (+10%).

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        Попри ризики війни, фопономіка била усі рекорди: щомісяця більше ФОПів відкривалося, ніж закривалося. Однак наприкінці 2024 року ситуація змінилася. Антирекорд зафіксовано у січні 2025 року: було закрито 61 455 ФОПів. До порівняння, відкрило власну справу лише 21 358 підприємців.

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        Загалом 126 млрд грн податку сплатили ФОПи за майже 3 роки повномасштабної. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Торік сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

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        Нові податки для ФОПів з 2025: що зміниться та кого це торкнеться27.12.24, 12:33 • 17180 переглядiв

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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