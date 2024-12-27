Новые налоги для ФЛП с 2025: что изменится и кого это коснется

С 1 января 2025 года для ФЛП и физических лиц вырастут налоги: что об этом известноС 1 декабря 2024 года в Украине вступил в силу закон, известный как «ресурсный» закон о повышении налогов, который имеет значительное влияние на физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Закон был подписан Президентом Владимиром Зеленским после многочисленных корректировок, а его публикация была отсрочена на несколько дней. Основным нововведением стало повышение ставки военного сбора и введение новых правил налогообложения для определенных групп налогоплательщиков.

Сообщает УНН с ссылкой на Министерство финансов Украины.

Детали

Как уже сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416-д об «историческом» повышении налогов, который еще называют «ресурсным» По словам нардепа Ярослав Железняка, закон планировали опубликовать 30 ноября, для вступления его в силу 1 декабря.

Впрочем, уже 29 ноября появилась информация, что публикацию закона о повышении налогов сняли. И опубликовали его 30 ноября, и соответственно в силу он вступил 1 декабря.

Проект закона № 9319 о налогообложении вознаграждений за гиг-контракты у резидентов «Дія Сити» Рада поддержала во втором чтении. «За» проголосовало 268 нардепов.

Именно в нем была правка, которой исправляли налоговый законопроект 11416д и «заднее число» где с 01 октября налоги переносят на 01 января 2025 года для ФЛП - отмечал Ярослав Железняк.

3 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики внес правку в законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», согласно которой для ФОПов третьей группы новое налогообложение также будет действовать с 1 января 2025 года.

Что предусматривает Закон?

Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора будет составлять 10% от минимальной заработной платы, которая на начало 2025 года установлена на уровне 8 000 грн. Это означает, что размер военного сбора для таких ФЛП будет составлять 800 грн в месяц. Изменения касаются уплаты этого сбора начиная с 1 января 2025 года.

Плательщики единого налога третьей группы, как физические лица-предприниматели, так и юридические лица, должны будут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота, и первые платежи будут осуществлены по итогам первого квартала 2025 года.

Также взимание военного сбора не будет происходить «задним числом». То есть, физические лица не будут вынуждены доплачивать сбор за 2024 год, а их общий годовой доход за 2024 год будет облагаться военным сбором по ставке 1,5%.

Однако, некоторые доходы, в частности от операций с имуществом, а также доходы в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества, будут облагаться военным сбором по ставке 5% с 1 декабря 2024 года.

С 1 января 2025 года ставка военного сбора для всех доходов физических лиц, которые будут указаны в годовой декларации, увеличится до 5%.

Значительные изменения также касаются налогообложения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в частности военных облигаций. Они будут продолжать быть освобожденными от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, которые не подпадают под обложение НДФЛ, также не будут подлежать налогообложению военным сбором.

Стоит отметить, что для военнослужащих и работников силовых структур ставка военного сбора будет оставаться на уровне 1,5%, как это предусмотрено законодательством для этой категории лиц.

Государственный бюджет с начала полномасштабного вторжения рф в Украину фактически разделен на две основные части - военную и социально-гуманитарную.

Все военные расходы, которые в 2025 году достигнут 2,23 трлн грн или 26,3% ВВП, финансируются за счет внутренних доходов и заимствований.

Напомним,

После подписания закона о повышении налогов наблюдается массовое закрытие ФЛП в Украине. Ежедневно закрывается более 1000 предпринимателей, что значительно превышает обычный показатель в 700 закрытий.