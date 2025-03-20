Курс валют на 20 марта: гривна девальвирует
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5730 грн/долл., что на 1 копейку меньше. В банках доллар покупают за 41,90 грн, а продают за 41,32 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5730 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,32 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:
- доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,32 грн в банках, а евро можно купить за 45,70 грн, а продать за 45,10 грн в банках;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,51-41,60 грн, а евро - по 45,28-45,50 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,54-41,57 грн/долл. для доллара и 45,23-45,24 грн/евро для евро.
ФЛП стали чаще нанимать работников: где малые бизнесы растут19.03.25, 08:49 • 19534 просмотра
Дополнение
Заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан сообщил, что в Украине готовятся ввести цифровые деньги. Экономист объяснил, что речь идет об альтернативной форме денег на уровне с наличными и безналичными.