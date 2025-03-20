Курс гривны к доллару: прогноз банкира на конец июня и до конца года

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16126 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 29544 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65154 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214325 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 122904 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392105 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 310978 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213809 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244265 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255134 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23115 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45741 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132230 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

15:59 • 15140 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14455 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132258 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214325 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392105 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254467 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 310978 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3268 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14472 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45767 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72158 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57244 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Курс гривны к доллару: прогноз банкира на конец июня и до конца года

Киев • УНН

 • 8428 просмотра

До конца июня гривна будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за доллар, а до конца года не девальвирует до 45 грн, считает президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

Курс гривны к доллару: прогноз банкира на конец июня и до конца года

До конца июня гривна по отношению к американскому доллару будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за долл. Такое мнение высказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас во время пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

Что мы можем говорить о 2025 годе. Прогнозировать на весь год тяжело. Я думаю, что до конца июня гривна по отношению к американскому доллару будет колебаться в пределах 41,2-41,5 в таком диапазоне. После июня может быть ее традиционный разворот в другую сторону, так, как длится буквально уже последних 10 лет

- сказал Дубас.

Детали

Он подчеркнул, что сегодня основным участником всего валютного рынка остается и является Национальный банк Украины, поскольку он обеспечивает этот спрос, которого в Украине сегодня много.

"Сегодняшние золотовалютные резервы, которые составляют, если не ошибаюсь, в пределах 44 миллиардов долларов. Каждый квартал, когда они отчитываются об объеме золотовалютных резервов, они показывают рекорды, и этот объем довольно уверенно можно сказать, что Нацбанк имеет возможность контролировать и не допускать к каким-то обвалам или резким шагам", - заявил Дубас.

Также он считает, что до конца года гривна не девальвирует до 45 грн за доллар.

Я считаю, что Министерство финансов немного слишком пессимистично посмотрели на процесс формирования курса, особенно в этом году. Я думаю, что до конца года гривна может девальвировать, но я убежден, что она не девальвирует до 45 грн за доллар

- заявил Дубас.

Эксперт отметил, что курс валют формируется спросом и предложением.

В НБУ объяснили, зачем нужно изменение дизайна монет 1 и 2 гривны20.03.25, 10:55 • 20662 просмотра

"То есть если есть больше желания людей и бизнеса купить валюту, то, конечно, эта валюта конкретная будет расти в цене относительно нашей национальной валюты. Если наоборот - бизнес и население больше продает свою валюту, - то, конечно, цена снижается. Очень интересный сейчас случился факт. У нас в стране есть сезонный фактор, когда с лета и до конца года украинская гривна девальвирует, а простым языком доллар дорожает, то после нового года в январе он наоборот начинает снижать свою цену, и это длится буквально до июня", - рассказал Дубас.

Президент Ассоциации украинских банков отметил, что этот сезонный фактор происходит из-за ряда факторов, он назвал несколько.

"В украинской экономике аграрный сектор занимает большую часть, и когда аграрии готовятся к посевной, они могут закупать больше горюче-смазочных материалов, какого-то посевного материала, а это - импортные вещи, и поэтому они выходят на рынок и покупают больше валюты. Спрос поднимает цену. Тогда как в конце года, в декабре, государственный бюджет, наоборот, рассчитывается по своим разным контрактам. У предприятиях, в разных организациях могут быть надбавки, 13-я зарплата, премии разные, и тогда появляется больше гривны на рынке, и эта гривна может перетечь на валютный рынок, и таким образом она его поднимает", - сказал Дубас.

Эксперт отметил, что, с другой стороны, после посевной, когда аграрии собрали урожаи, и есть обязательства, что, получив выручку, они должны ее сегодня через валютные ограничения завезти в Украину и конвертировать в гривну, случается момент, когда продается больше валюты, и таким образом она снижает свою стоимость.  

Дополнение

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5730 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Ольга Харлан
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91