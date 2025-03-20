Курс гривны к доллару: прогноз банкира на конец июня и до конца года

До конца июня гривна по отношению к американскому доллару будет колебаться в пределах 41,2-41,5 грн за долл. Такое мнение высказал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас во время пресс-конференции в четверг, передает корреспондент УНН.

Что мы можем говорить о 2025 годе. Прогнозировать на весь год тяжело. Я думаю, что до конца июня гривна по отношению к американскому доллару будет колебаться в пределах 41,2-41,5 в таком диапазоне. После июня может быть ее традиционный разворот в другую сторону, так, как длится буквально уже последних 10 лет - сказал Дубас.

Детали

Он подчеркнул, что сегодня основным участником всего валютного рынка остается и является Национальный банк Украины, поскольку он обеспечивает этот спрос, которого в Украине сегодня много.

"Сегодняшние золотовалютные резервы, которые составляют, если не ошибаюсь, в пределах 44 миллиардов долларов. Каждый квартал, когда они отчитываются об объеме золотовалютных резервов, они показывают рекорды, и этот объем довольно уверенно можно сказать, что Нацбанк имеет возможность контролировать и не допускать к каким-то обвалам или резким шагам", - заявил Дубас.

Также он считает, что до конца года гривна не девальвирует до 45 грн за доллар.

Я считаю, что Министерство финансов немного слишком пессимистично посмотрели на процесс формирования курса, особенно в этом году. Я думаю, что до конца года гривна может девальвировать, но я убежден, что она не девальвирует до 45 грн за доллар - заявил Дубас.

Эксперт отметил, что курс валют формируется спросом и предложением.

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"То есть если есть больше желания людей и бизнеса купить валюту, то, конечно, эта валюта конкретная будет расти в цене относительно нашей национальной валюты. Если наоборот - бизнес и население больше продает свою валюту, - то, конечно, цена снижается. Очень интересный сейчас случился факт. У нас в стране есть сезонный фактор, когда с лета и до конца года украинская гривна девальвирует, а простым языком доллар дорожает, то после нового года в январе он наоборот начинает снижать свою цену, и это длится буквально до июня", - рассказал Дубас.

Президент Ассоциации украинских банков отметил, что этот сезонный фактор происходит из-за ряда факторов, он назвал несколько.

"В украинской экономике аграрный сектор занимает большую часть, и когда аграрии готовятся к посевной, они могут закупать больше горюче-смазочных материалов, какого-то посевного материала, а это - импортные вещи, и поэтому они выходят на рынок и покупают больше валюты. Спрос поднимает цену. Тогда как в конце года, в декабре, государственный бюджет, наоборот, рассчитывается по своим разным контрактам. У предприятиях, в разных организациях могут быть надбавки, 13-я зарплата, премии разные, и тогда появляется больше гривны на рынке, и эта гривна может перетечь на валютный рынок, и таким образом она его поднимает", - сказал Дубас.

Эксперт отметил, что, с другой стороны, после посевной, когда аграрии собрали урожаи, и есть обязательства, что, получив выручку, они должны ее сегодня через валютные ограничения завезти в Украину и конвертировать в гривну, случается момент, когда продается больше валюты, и таким образом она снижает свою стоимость.

Дополнение

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5730 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку.