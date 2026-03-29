Україна здобула перше "золото" етапів Кубка світу з фехтування нинішнього сезону

Фото: www.nffu.org.ua

Український фехтувальник Роман Свічкар здобув першу у кар’єрі золоту медаль етапу Кубка світу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Федерацію фехтування України.

Деталі

На змаганнях в Астані українець у фіналі переміг представника Казахстану Руслана Курбанова з рахунком 15:12.

У заключний день етапу Кубка світу в Астані відбулися змагання серед чоловіків у шпазі. У турнірі взяли участь 264 спортсмени, зокрема вісім представників збірної України.

Найкращий результат серед українців показав харків’янин Роман Свічкар, який дійшов до фіналу та виборов золоту нагороду. У вирішальному поєдинку він здолав місцевого фехтувальника Руслана Курбанова з рахунком 15:12.

На шляху до перемоги Свічкар також переміг бронзового призера Олімпіади-2024 Мохаммеда Ель Саєда з Єгипту. Поєдинок завершився з рахунком 15:7 на користь українця.

Це перше золото Свічкаря на рівні етапів Кубка світу. Раніше в активі 32-річного спортсмена була лише бронзова медаль, яку він здобув у Берні у 2019 році.

Крім того, нагорода в Астані стала першою медаллю для України в нинішньому сезоні Кубка світу з фехтування. Востаннє українські спортсмени підіймалися на п’єдестал етапів у травні 2025 року, коли Влада Харькова здобула бронзу у шпазі.

Для збірної України це також перша золота медаль етапів Кубка світу з лютого 2024 року. Тоді перемогу на турнірі в Лімі у змаганнях шаблісток здобула Ольга Харлан.

Серед чоловіків Свічкар став першим українцем, який виграв етап Кубка світу з 2022 року. Тоді золоту нагороду на турнірі в Тбілісі у шпазі виборов Володимир Станкевич.

Нагадаємо

У 2025 році Роман Свічкар також став першим українським чемпіоном Європи з фехтування з 1994 року. Тоді він переміг італійця Маттео Гарассі, з яким знову зустрівся на етапі Кубка світу в Астані, цього разу на стадії чвертьфіналу