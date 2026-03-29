Украина завоевала первое "золото" этапов Кубка мира по фехтованию в нынешнем сезоне

09:25 • 4554 просмотра
Задержки вступления Украины в НАТО - The Telegraph раскрыл истинные причины
07:21 • 13961 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
28 марта, 17:19 • 21384 просмотра
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
28 марта, 13:04 • 40243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
28 марта, 12:29 • 37247 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
28 марта, 11:56 • 33396 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 31902 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 28445 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороныVideo
28 марта, 07:00 • 25460 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 45318 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
Популярные новости
Россия пригрозила Южной Корее "ответом" в случае передачи оружия Украине29 марта, 03:28 • 11215 просмотра
Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область, поврежден порт Усть-Луга29 марта, 03:46 • 11559 просмотра
Партизаны АТЕШ сожгли узлы РЭБ под Новгородом и открыли дронам путь к авиазаводуPhotoVideo29 марта, 04:08 • 10782 просмотра
Северная Корея испытала новый ракетный двигатель, с которым ракета может долететь до США29 марта, 04:43 • 6220 просмотра
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 10668 просмотра
публикации
От синиц до аистов - какие птицы живут в Украине и где их искатьPhoto07:40 • 10798 просмотра
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы07:21 • 13964 просмотра
Польза бархатцев: лечебные свойства и применение растения28 марта, 10:58 • 31508 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее28 марта, 07:00 • 45318 просмотра
Рецензии на фильмы 2026 года: украинские и мировые премьерыVideo27 марта, 21:23 • 40337 просмотра
Украина завоевала первое "золото" этапов Кубка мира по фехтованию в нынешнем сезоне

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Харьковчанин победил Руслана Курбанова в финале в Астане со счетом 15:12. Это первая золотая медаль Украины в текущем сезоне Кубка мира.

Украина завоевала первое "золото" этапов Кубка мира по фехтованию в нынешнем сезоне
Фото: www.nffu.org.ua

Украинский фехтовальщик Роман Свичкарь завоевал первую в карьере золотую медаль этапа Кубка мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.

Детали

На соревнованиях в Астане украинец в финале победил представителя Казахстана Руслана Курбанова со счетом 15:12.

В заключительный день этапа Кубка мира в Астане состоялись соревнования среди мужчин в шпаге. В турнире приняли участие 264 спортсмена, в том числе восемь представителей сборной Украины.

Лучший результат среди украинцев показал харьковчанин Роман Свичкарь, который дошел до финала и завоевал золотую награду. В решающем поединке он одолел местного фехтовальщика Руслана Курбанова со счетом 15:12.

На пути к победе Свичкарь также победил бронзового призера Олимпиады-2024 Мохаммеда Эль Саеда из Египта. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу украинца.

Это первое золото Свичкаря на уровне этапов Кубка мира. Ранее в активе 32-летнего спортсмена была лишь бронзовая медаль, которую он завоевал в Берне в 2019 году.

Кроме того, награда в Астане стала первой медалью для Украины в нынешнем сезоне Кубка мира по фехтованию. В последний раз украинские спортсмены поднимались на пьедестал этапов в мае 2025 года, когда Влада Харькова завоевала бронзу в шпаге.

Для сборной Украины это также первая золотая медаль этапов Кубка мира с февраля 2024 года. Тогда победу на турнире в Лиме в соревнованиях саблисток одержала Ольга Харлан.

Среди мужчин Свичкарь стал первым украинцем, который выиграл этап Кубка мира с 2022 года. Тогда золотую награду на турнире в Тбилиси в шпаге завоевал Владимир Станкевич.

Напомним

В 2025 году Роман Свичкарь также стал первым украинским чемпионом Европы по фехтованию с 1994 года. Тогда он победил итальянца Маттео Гарасси, с которым снова встретился на этапе Кубка мира в Астане, на этот раз на стадии четвертьфинала.

Александра Василенко

Спорт
Золото
Тбилиси
Ольга Харлан
Египет
Украина
Казахстан