Украина завоевала первое "золото" этапов Кубка мира по фехтованию в нынешнем сезоне

Украинский фехтовальщик Роман Свичкарь завоевал первую в карьере золотую медаль этапа Кубка мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фехтования Украины.

На соревнованиях в Астане украинец в финале победил представителя Казахстана Руслана Курбанова со счетом 15:12.

В заключительный день этапа Кубка мира в Астане состоялись соревнования среди мужчин в шпаге. В турнире приняли участие 264 спортсмена, в том числе восемь представителей сборной Украины.

Лучший результат среди украинцев показал харьковчанин Роман Свичкарь, который дошел до финала и завоевал золотую награду.

На пути к победе Свичкарь также победил бронзового призера Олимпиады-2024 Мохаммеда Эль Саеда из Египта. Поединок завершился со счетом 15:7 в пользу украинца.

Это первое золото Свичкаря на уровне этапов Кубка мира. Ранее в активе 32-летнего спортсмена была лишь бронзовая медаль, которую он завоевал в Берне в 2019 году.

Кроме того, награда в Астане стала первой медалью для Украины в нынешнем сезоне Кубка мира по фехтованию. В последний раз украинские спортсмены поднимались на пьедестал этапов в мае 2025 года, когда Влада Харькова завоевала бронзу в шпаге.

Для сборной Украины это также первая золотая медаль этапов Кубка мира с февраля 2024 года. Тогда победу на турнире в Лиме в соревнованиях саблисток одержала Ольга Харлан.

Среди мужчин Свичкарь стал первым украинцем, который выиграл этап Кубка мира с 2022 года. Тогда золотую награду на турнире в Тбилиси в шпаге завоевал Владимир Станкевич.

В 2025 году Роман Свичкарь также стал первым украинским чемпионом Европы по фехтованию с 1994 года. Тогда он победил итальянца Маттео Гарасси, с которым снова встретился на этапе Кубка мира в Астане, на этот раз на стадии четвертьфинала.