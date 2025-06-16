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Українці Свічкар та Комащук здобули золото та срібло на ЧЄ з фехтування

Київ • УНН

 • 216 перегляди

Роман Свічкар став чемпіоном Європи з фехтування, а Аліна Комащук здобула срібну медаль. Це перші особисті нагороди ЧЄ у кар’єрах спортсменів.

Українці Свічкар та Комащук здобули золото та срібло на ЧЄ з фехтування

Українець Роман Свічкар став чемпіоном Європи з фехтування в італійській Генуї, уперше здобувши медаль на ЧЄ і одразу "золото", а українка Аліна Комащук стала віцечемпіонкою Європи з фехтування на шаблях, ця срібна медаль стала першою особистою нагородою ЧЄ у кар’єрі шаблістки, повідомили у понеділок у НОК України, пише УНН.

Деталі

В активі української збірної на ЧЄ вже друга медаль - її здобула олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у командній шаблі Аліна Комащук.

На шляху до фіналу українка виграла всі бої у груповому турі, зробила вражаючий камбек в 1/16 фіналу, а далі перемогла суперниць з Греції, Італії та Польщі. У фіналі поступилася чинній чемпіонці Європи у складі команди - француженці Сарі Нутча (6:15) й здобула срібну медаль.

"Це перша особиста нагорода чемпіонату Європи в кар’єрі Аліни! Раніше вона п’ять разів піднімалася на командний п'єдестал", - повідомили у НОК.

У НОК зауважили, що це досягнення - історичне: Аліна Комащук стала лише п’ятою українкою, яка виборола особисту медаль на чемпіонаті Європи серед шаблісток. До неї на п'єдестал піднімалися тільки легенди - Ольга Харлан, Галина Пундик, Олена Хомрова та Олена Вороніна.

Напередодні українець Роман Свічкар став чемпіоном Європи з фехтування.

Першу нагороду в скарбничку національної збірної України завоював у другий змагальний день на ЧЄ у Генуї шпажист Роман Свічкар: він виборов золоту медаль в особистій першості.

Наш спортсмен пройшов змагання без поразок: переміг в усіх групових поєдинках, а далі крок за кроком долав суперників з Нідерландів, Угорщини (двічі - у 1/16 та 1/2 фіналу), Франції та Швейцарії. У сутичці за "золото" Роман здолав господаря турніру Маттео Гарассі з рахунком 15:11.

Для Романа Свічкара це перша медаль на чемпіонатах Європи - і одразу золота. Загалом ця перемога стала п’ятою нагородою України в особистій першості шпажистів на чемпіонатах Європи в історії.

Доповнення

З 14 по 19 червня італійська Генуя приймає чемпіонат Європи з фехтування. Упродовж шести змагальних днів на доріжках "Блакитного павільйону Жана Нувеля" учасники та учасниці розігрують 12 комплектів нагород. Україна представлена 26 спортсменами - 12 фехтувальниками і 14 фехтувальницями.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy Ukraine20.09.24, 20:58 • 105608 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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