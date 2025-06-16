Украинцы Свечкарь и Комащук завоевали золото и серебро на ЧЕ по фехтованию

Украинец Роман Свичкарь стал чемпионом Европы по фехтованию в итальянской Генуе, впервые завоевав медаль на ЧЕ и сразу "золото", а украинка Алина Комащук стала вице-чемпионкой Европы по фехтованию на саблях, эта серебряная медаль стала первой личной наградой ЧЕ в карьере саблистки, сообщили в понедельник в НОК Украины, пишет УНН.

Детали

В активе украинской сборной на ЧЕ уже вторая медаль - ее завоевала олимпийская чемпионка Парижа-2024 в командной сабле Алина Комащук.

На пути к финалу украинка выиграла все бои в групповом туре, сделала впечатляющий камбэк в 1/16 финала, а дальше победила соперниц из Греции, Италии и Польши. В финале уступила действующей чемпионке Европы в составе команды - француженке Саре Нутча (6:15) и завоевала серебряную медаль.

"Это первая личная награда чемпионата Европы в карьере Алины! Ранее она пять раз поднималась на командный пьедестал", - сообщили в НОК.

В НОК отметили, что это достижение - историческое: Алина Комащук стала лишь пятой украинкой, которая завоевала личную медаль на чемпионате Европы среди саблисток. До нее на пьедестал поднимались только легенды - Ольга Харлан, Галина Пундик, Елена Хомрова и Елена Воронина.

Накануне украинец Роман Свичкарь стал чемпионом Европы по фехтованию.

Первую награду в копилку национальной сборной Украины завоевал во второй соревновательный день на ЧЕ в Генуе шпажист Роман Свичкарь: он завоевал золотую медаль в личном первенстве.

Наш спортсмен прошел соревнования без поражений: победил во всех групповых поединках, а дальше шаг за шагом преодолевал соперников из Нидерландов, Венгрии (дважды - в 1/16 и 1/2 финала), Франции и Швейцарии. В схватке за "золото" Роман одолел хозяина турнира Маттео Гарасси со счетом 15:11.

Для Романа Свичкаря это первая медаль на чемпионатах Европы - и сразу золотая. В целом эта победа стала пятой наградой Украины в личном первенстве шпажистов на чемпионатах Европы в истории.

Дополнение

С 14 по 19 июня итальянская Генуя принимает чемпионат Европы по фехтованию. В течение шести соревновательных дней на дорожках "Голубого павильона Жана Нувеля" участники и участницы разыгрывают 12 комплектов наград. Украина представлена 26 спортсменами - 12 фехтовальщиками и 14 фехтовальщицами.

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