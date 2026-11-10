Комитет Палаты представителей США призвал повторно допросить свидетелей по делу Эпштейна

Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе опубликовал критический отчет о расследовании дела осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. В документе, в частности, содержится призыв повторно допросить ключевых свидетелей и продолжить расследование возможных преступлений людей из окружения Эпштейна. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

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Председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, заявил, что федеральное правительство на протяжении десятилетий не обеспечивало надлежащую защиту пострадавших.

Федеральное правительство на протяжении десятилетий подводило жертв ужасных преступлений Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл - отметил он.

В отчете комитет призвал Министерство юстиции США повторно опросить ключевых свидетелей, располагающих информацией о сексуальной торговле молодыми женщинами и девушками со стороны Эпштейна.

Также законодатели рекомендовали провести дополнительное расследование возможных преступлений с участием его сообщников и предоставить пострадавшим полный доступ к материалам их дел без сокрытия информации.

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Отдельно комитет призвал Конгресс принять законопроект Джеймса Комера, который позволит жертвам сексуального насилия публично рассказывать о пережитом, даже если они подписали соглашения о неразглашении.

Критика финансовых учреждений

В отчете также раскритиковали финансовые учреждения, в частности American Express, за их роль в деятельности Эпштейна.

По данным комитета, государственные органы США и других стран не смогли выявить признаки торговли людьми и иммиграционного мошенничества. В частности, финансовые учреждения позволяли Эпштейну использовать фиктивные резервные рейсы и поддельные маршруты для перевозки иностранных женщин через границы в его резиденции.

В комитете также заявили, что банки располагали значительной информацией о криминальном прошлом Эпштейна и неоднократно выявляли подозрительные транзакции, однако не принимали надлежащих мер.

Законодатели призвали Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проверить, выполняют ли банки свои обязательства по уведомлению об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег и торговлей людьми.

Комитет расследует дело Эпштейна, Максвелл и их связи с прошлого года. Сам Эпштейн умер в тюрьме в августе 2019 года после ареста по обвинениям в сексуальной торговле несовершеннолетними.

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