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Комитет Палаты представителей США призвал повторно допросить свидетелей по делу Эпштейна

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Комитет призвал Минюст США повторно допросить свидетелей и расследовать преступления окружения Эпштейна. Также подверглись критике банки.

Комитет Палаты представителей США призвал повторно допросить свидетелей по делу Эпштейна

Комитет Палаты представителей США по надзору и правительственной реформе опубликовал критический отчет о расследовании дела осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. В документе, в частности, содержится призыв повторно допросить ключевых свидетелей и продолжить расследование возможных преступлений людей из окружения Эпштейна. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Подробности

Председатель комитета, республиканец Джеймс Комер, заявил, что федеральное правительство на протяжении десятилетий не обеспечивало надлежащую защиту пострадавших.

Федеральное правительство на протяжении десятилетий подводило жертв ужасных преступлений Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл

- отметил он.

В отчете комитет призвал Министерство юстиции США повторно опросить ключевых свидетелей, располагающих информацией о сексуальной торговле молодыми женщинами и девушками со стороны Эпштейна.

Также законодатели рекомендовали провести дополнительное расследование возможных преступлений с участием его сообщников и предоставить пострадавшим полный доступ к материалам их дел без сокрытия информации.

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Отдельно комитет призвал Конгресс принять законопроект Джеймса Комера, который позволит жертвам сексуального насилия публично рассказывать о пережитом, даже если они подписали соглашения о неразглашении.

Критика финансовых учреждений

В отчете также раскритиковали финансовые учреждения, в частности American Express, за их роль в деятельности Эпштейна.

По данным комитета, государственные органы США и других стран не смогли выявить признаки торговли людьми и иммиграционного мошенничества. В частности, финансовые учреждения позволяли Эпштейну использовать фиктивные резервные рейсы и поддельные маршруты для перевозки иностранных женщин через границы в его резиденции.

В комитете также заявили, что банки располагали значительной информацией о криминальном прошлом Эпштейна и неоднократно выявляли подозрительные транзакции, однако не принимали надлежащих мер.

Законодатели призвали Министерство финансов США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями проверить, выполняют ли банки свои обязательства по уведомлению об операциях, которые могут быть связаны с отмыванием денег и торговлей людьми.

Комитет расследует дело Эпштейна, Максвелл и их связи с прошлого года. Сам Эпштейн умер в тюрьме в августе 2019 года после ареста по обвинениям в сексуальной торговле несовершеннолетними.

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Ольга Розгон

Криминал и ЧПНовости Мира
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Палата представителей Соединенных Штатов Америки