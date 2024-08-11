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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для выезда с ВОТ на подконтрольную территорию Украины можно воспользоваться гуманитарным коридором на Волыни

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 13:56  •  12288 просмотра

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Из-за закрытия коридора на Сумщине, украинцы могут выехать с оккупированных территорий через пункт 'Мокраны - Доманово' на Волыни. Там оказывается помощь, бесплатное жилье и финансовая поддержка.

Из-за прекращения работы гуманитарного коридора "Колотиловка - Покровка", что на Сумщине, для выезда с ВОТ на подконтрольную Правительству Украины территорию украинцы могут воспользоваться гуманитарным коридором на Волыни "Мокраны - Доманово".

Об этом сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.

До недавнего времени украинцы с временно оккупированных территорий возвращались на территорию, контролируемую украинским правительством, через гуманитарный коридор "Колотиловка - Покровка" в Сумской области. Однако, из-за вражеских обстрелов, этот гумкоридор был временно закрыт.

Сейчас одним из возможных путей выезда является пункт пропуска "Мокраны - Доманово" на белорусско-украинской границе. Этот пункт доступен для всех граждан Украины, которые имеют при себе любые украинские документы.

После пересечения границы украинцев встречают представители местной власти, социальных служб, экстренные службы и волонтеры. Волонтеры оказывают поддержку пожилым и лицам с ограниченными возможностями, помогают бесплатно добраться до Ковеля и при необходимости купить билеты на поезд в другие регионы Украины.

Всем предоставляется возможность бесплатно переночевать с питанием. Также проводится регистрация для получения финансовой помощи в размере 10 800 гривен от международных организаций, а также оказывается поддержка в поиске бесплатного временного жилья и трудоустройстве.

Одной из организаций, помогающих украинцам, которые выезжают из ВОТ, является Helping to Leave. Связаться с представителями ОО можно позвонив в колл-центр +380 (93) 177 6458 или написав в Telegram-бот @helpingtoleave_bot.

В случае возникновения вопросов можно позвонить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33. Также можно обратиться к профильному специалисту Минреинтеграции Наталье Емец по телефону: (050) 562-03-13.

Напомним,

6-го августа, на Сумщине закрыли единственный пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе с Россией. Этот коридор использовали люди для возвращения на территории, контролируемые Украиной, с оккупированных территорий.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Общество
volinskaya-oblastВолынская область
ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
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