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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине запустили реестр нарушений международного гуманитарного права - Минреинтеграции

В Украине запустили реестр нарушений международного гуманитарного права - Минреинтеграции

Киев  •  УНН

18 июля 2024, 07:33  •  20076 просмотра

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Минреинтеграции создало цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права россией. Цель - документирование преступлений для привлечения виновных к ответственности.

Минреинтеграции запустило в работу цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что главной целью создания реестра является документирование преступлений рф для дальнейшего привлечения к ответственности виновных лиц.

Администратором указанного реестра является Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.

Пытки россиянами украинцев: правоохранители расследуют более 1300 уголовных дел26 июня 2024, 13:30 • 19914 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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