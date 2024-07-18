В Украине запустили реестр нарушений международного гуманитарного права - Минреинтеграции
Киев • УНН
Минреинтеграции создало цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права россией. Цель - документирование преступлений для привлечения виновных к ответственности.
Минреинтеграции запустило в работу цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что главной целью создания реестра является документирование преступлений рф для дальнейшего привлечения к ответственности виновных лиц.
Администратором указанного реестра является Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.
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