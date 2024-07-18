В Украине запустили реестр нарушений международного гуманитарного права - Минреинтеграции

Минреинтеграции запустило в работу цифровой реестр для фиксации нарушений международного гуманитарного права в результате вооруженной агрессии против Украины. Об этом говорится на сайте ведомства, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что главной целью создания реестра является документирование преступлений рф для дальнейшего привлечения к ответственности виновных лиц.

Администратором указанного реестра является Национальное информационное бюро при Минреинтеграции.

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