На сегодняшний день правоохранители расследуют 1329 уголовных производств по пыткам и жестокому обращению с украинцами российскими военными. В общей сложности зарегистрировано более 5500 фактов пыток и жестокого обращения. Об этом сообщил начальник департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Пытки всегда, помимо физических страданий, вызывают серьезные моральные страдания. Люди, пережившие пытки, нуждаются в длительной реабилитации, поддержке. Поэтому не все из них готовы рассказывать (об этих преступлениях - ред). Когда мы начинаем работать с потерпевшим от пыток - гражданскими и военными, вернувшимися из плена, - то мы начинаем эту работу после работы психологов. - рассказал Белоусов.

Он также сообщил, что о подозрении в совершении пыток уже сообщено 268 человек, 76 были осуждены за пытки и жестокое обращение. Эта цифра включает как пытки, осуществлявшиеся в местах несвободы, так и пытки на улице или в помещениях жилых домах, что, к сожалению, часто совершается на оккупированных территориях.

Это не единичные случаи, которые можно было бы списать на волю конкретного офицера или солдата, применяющего пытки. Мы четко видим, что это часть политики россии в отношении Украины. И эти паттерны очень четко прослеживаются еще со времен НКВД. Это системная такая политика покорения и уничтожения Украины. Мы рассматриваем каждый такой факт, с одной стороны, как индивидуальный акт для того, чтобы понять все детали, и также как часть этой общей политики россии. - указал Белоусов

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