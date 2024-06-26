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Катування росіянами українців: правоохоронці розслідують понад 1300 кримінальних справ

Київ • УНН

 • 20133 перегляди

На сьогоднішній день співробітники правоохоронних органів розслідують 1329 кримінальних проваджень про тортури і жорстоке поводження з українцями з боку російських військових, при цьому зафіксовано понад 5500 випадків тортур і жорстокого поводження, повідомив начальник департаменту щодо протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

Катування росіянами українців: правоохоронці розслідують понад 1300 кримінальних справ

 Станом на сьогодні правоохоронці розслідують 1329 кримінальних проваджень щодо катування та жорстокого поводження з українцями російськими  військовими.  Загалом зафіксовані понад 5500 фактів катувань та жорстокого поводження.  Про це повідомив начальник департаменту щодо протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі одного із телеканалів, передає УНН

 Катування завжди, окрім фізичних страждань, спричиняє серйозні моральні страждання. Люди, які пережили катування, потребують тривалої реабілітації, підтримки. Тому не всі з них готові розповідати (про ці злочини - ред). Коли ми починаємо працювати з потерпілим від катувань - цивільними та військовими, які повернулися з полону, - то ми починаємо цю роботу після роботи психологів.

- розповів Бєлоусов. 

Він також повідомив, що про підозру у вчиненні катувань вже повідомлено 268 осіб, 76 були засуджені за катування та жорстоке поводження. Ця цифра включає як катування, що здійснювалися в місцях несвободи, так і катування на вулиці або в приміщеннях житлових будинках, що, на жаль, часто вчиняється на окупованих територіях.

 Це не поодинокі випадки, які можна було б списати на волю конкретного офіцера чи солдата, який застосовує катування. Ми чітко бачимо, що це частина політики росії щодо України. І ці патерни дуже чітко простежуються ще з часів НКВД. Це системна така політика підкорення і знищення України. Ми розглядаємо кожен такий факт, з одного боку, як індивідуальний факт для того, щоб зрозуміти всі деталі, і також як частину цієї загальної політики росії.

- вказав Бєлоусов

Сьогодні Міжнародний день на підтримку жертв катувань: скільки українців постраждали від тортур російських агресорів26.06.24, 07:10 • 22687 переглядiв

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