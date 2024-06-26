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Сьогодні Міжнародний день на підтримку жертв катувань: скільки українців постраждали від тортур російських агресорів

Київ • УНН

 • 22687 перегляди

За даними правоохоронців кількість жертв та постраждалих від знущань росіян за час повномасштабного вторгнення офіційно сягає шести тисяч. Але реальна цифра людей, яких катували російські військові, набагато більша.

Сьогодні Міжнародний день на підтримку жертв катувань: скільки українців постраждали від тортур російських агресорів

Сьогодні, 26 червня, у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи присвячені Міжнародному дню на підтримку жертв катувань. Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 1997 році, пише УНН.

У 1948 році світова спільнота засудила жорстокі поводження, що принижують гідність і цінність особистості. А у 1975 році прийняли Декларацію, в якій йшла мова про захист людей, які зазнають жорстокого поводження.

На сьогодні міжнародну угоду підтримують 162 держави. За її нормами особи, які застосовують катування, можуть підлягати кримінальному переслідуванню на території будь-якої країни, незалежно від місця здійснення злочину та незважаючи на громадянство. З 1988 року розпочав свою діяльність Комітет проти тортур, завдання якого полягає у контролі виконання країнами-учасницями цих правил.

Тортури та знущання над простими людьми стали огидним символом жорстокості російських агресорів у війні з Україною.

За даними правоохоронців кількість жертв та постраждалих від знущань росіян за час повномасштабного вторгнення офіційно сягає шести тисяч. Але реальна цифра людей, яких катували російські військові, набагато більша.

На територіях, які перебували в окупації задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького тримання цивільних.

Близько 90% українських військовополонених зазнають знущань та катувань.  

рф системно порушує права людини, влаштовує катування і сексуальне насильство на окупованих територіях - представниця Коордштабу з питань поводження з військовополоненими04.04.24, 14:22 • 23665 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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