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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток: сколько украинцев пострадали от пыток российских агрессоров

Сегодня Международный день в поддержку жертв пыток: сколько украинцев пострадали от пыток российских агрессоров

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 04:10  •  6455 просмотра

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По данным правоохранителей количество жертв и пострадавших от издевательств россиян за время полномасштабного вторжения официально достигает шести тысяч. Но реальная цифра людей, которых пытали российские военные, намного больше.

Сегодня, 26 июня, во многих странах мира проходят разнообразные мероприятия посвященные Международному дню в поддержку жертв пыток. Событие было начато Организацией Объединенных Наций в 1997 году, пишет УНН.

В 1948 году мировое сообщество осудило жестокое обращение, унижающее достоинство и ценность личности. А в 1975 году приняли декларацию, в которой шла речь о защите людей, подвергающихся жестокому обращению.

На сегодня международное соглашение поддерживают 162 государства. По ее нормам лица, применяющие кодирование, могут подлежать уголовному преследованию на территории любой страны, независимо от места совершения преступления и несмотря на гражданство. С 1988 года начал свою деятельность Комитет против пыток, задача которого заключается в контроле выполнения странами-участницами этих правил.

Пытки и издевательства над простыми людьми стали отвратительным символом жестокости российских агрессоров в войне с Украиной.

По данным правоохранителей количество жертв и пострадавших от издевательств россиян за время полномасштабного вторжения официально достигает шести тысяч. Но реальная цифра людей, которых пытали российские военные, намного больше.

На территориях, которые находились в оккупации задокументировано функционирование 164 застенков и других мест насильственного содержания гражданских.

Около 90% украинских военнопленных подвергаются издевательствам и пыткам.

рф системно нарушает права человека, устраивает пытки и сексуальное насилие на оккупированных территориях - представитель Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными4 апреля 2024, 11:22 • 23342 просмотра

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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ukrainaУкраина
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