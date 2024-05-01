Более 17 тысяч физических и юридических лиц уже в государственном реестре санкций

В государственном реестре санкций находятся более 17 тысяч физических и юридических лиц. Соответствующая информация размещена на сайте реестра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Миниреинтеграции.

Детали

Отмечается, что в государственный реестр санкций внесены данные о подсанкционных 10 085 физических лиц и 7125 юридических лиц.

Как указали в Миниреинтеграции, реестр обеспечивает предоставление бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены украинские ограничительные меры. Его ведение обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Данные в реестре оперативно обновляются. Источниками информации являются соответствующие решения СНБО, введенные в действие указами Президента Украины, а также судебные решения по вопросам санкций.

На сайте можно в электронной форме получить выписку с соответствующей информацией.

Реестр доступен на украинском и английском языках.

Напомним

В январе президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций для обеспечения доступа общественности к актуальной информации обо всех субъектах санкций.

1 февраля в Украине заработал государственный реестр санкций.