Зеленський ввід у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій
Київ • УНН
Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Державного реєстру санкцій для забезпечення доступу громадськості до актуальної інформації про всіх суб'єктів санкцій.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій". Про це повідомляє УНН з посиланням на текст указу, який оприлюднено на сайті голови держави.
Деталі
Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом покладається на Секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Як зазначається у рішенні РНБО, реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.
Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.
Реєстр створюється і ведеться відповідно до вимог Закону України "Про санкції" з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.
Як зазначається, створення програмно-технічних засобів Реєстру та забезпечення його функціонування здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.
Ведення Реєстру забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони України, який є його держателем.
Нагадаємо
13 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити є Державний реєстр санкцій. 26 липня Президент підписав закон.
У листопаді минулого року Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев’яти компаній.