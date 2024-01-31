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Зеленський ввід у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій

Зеленський ввід у дію рішення РНБО щодо створення Державного реєстру санкцій

Київ • УНН

 • 21988 перегляди

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Державного реєстру санкцій для забезпечення доступу громадськості до актуальної інформації про всіх суб'єктів санкцій.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №36/2024 ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 29 січня 2024 року "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій". Про це повідомляє УНН з посиланням на текст указу, який оприлюднено на сайті голови держави.

Деталі 

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом покладається  на Секретаря РНБО. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як зазначається у рішенні РНБО, реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.

Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.

Реєстр створюється і ведеться відповідно до вимог Закону України  "Про санкції" з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.

Як зазначається, створення програмно-технічних засобів Реєстру та забезпечення його функціонування здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

Ведення Реєстру забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони України, який є його держателем. 

Нагадаємо 

13 липня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити є Державний реєстр санкцій. 26 липня Президент підписав закон.

У листопаді минулого року Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти дев’яти компаній. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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