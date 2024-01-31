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Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций

Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 06:58  •  14714 просмотра

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Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций для обеспечения доступа общественности к актуальной информации обо всех субъектах санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций". Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст указа, который обнародован на сайте главы государства.

Детали 

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом возлагается  на Секретаря СНБО. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в решении СНБО, реестр - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Данные Реестра являются открытыми и общедоступными, кроме случаев, предусмотренных законом.

Реестр создается и ведется в соответствии с требованиями Закона Украины  "О санкциях" с целью предоставления бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Как отмечается, создание программно-технических средств Реестра и обеспечение его функционирования осуществляются за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Ведение Реестра обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, который является его держателем. 

Напомним 

13 июля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать Государственный реестр санкций. 26 июля Президент подписал закон.

В ноябре прошлого года Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против девяти компаний. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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