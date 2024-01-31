Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций
Киев • УНН
Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций для обеспечения доступа общественности к актуальной информации обо всех субъектах санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций". Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст указа, который обнародован на сайте главы государства.
Детали
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом возлагается на Секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как отмечается в решении СНБО, реестр - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.
Данные Реестра являются открытыми и общедоступными, кроме случаев, предусмотренных законом.
Реестр создается и ведется в соответствии с требованиями Закона Украины "О санкциях" с целью предоставления бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.
Как отмечается, создание программно-технических средств Реестра и обеспечение его функционирования осуществляются за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.
Ведение Реестра обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, который является его держателем.
Напомним
13 июля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать Государственный реестр санкций. 26 июля Президент подписал закон.
В ноябре прошлого года Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против девяти компаний.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций
Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций для обеспечения доступа общественности к актуальной информации обо всех субъектах санкций.
В Кировоградской области ночью работали по вражеским "шахедам", без жертв и разрушений - ОВА
Защитники в Кировоградской области ночью работали по беспилотникам Shahed, запущенных врагом, никто не пострадал и не было повреждений.
Херсон утром подвергся удару армии рф, есть раненый - ГВА
Сегодня утром в Херсоне в результате российского обстрела Корабельного района ранен мужчина.
На Запорожье враг нанес 156 ударов: бил из авиации, артиллерии и РСЗО и совершил 47 дроновых атак
Глава Запорожской областной военной администрации сообщил, что за минувшие сутки российские войска совершили 156 обстрелов 24 населенных пунктов области, в том числе 47 ударов с беспилотников и 4 авиаудара, о жертвах не сообщается.
Ночью вражеские "шахеды" атаковали Николаевскую область: повреждены склады и магазин, есть раненый
Вражеские беспилотники атаковали склады и магазин в Николаевской области, ранив одного человека.
По Херсонской области россияне выпустили 221 снаряд, есть погибший и двое раненых - ОВА
Российские войска 53 раза обстреляли Херсонскую область, в результате чего 1 человек погиб и 2 получили ранения, выпустив 221 снаряд из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БПЛА и авиации.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 385 тысяч
Украинские военные сообщили, что потери россии с момента вторжения достигли около 385 230 человек личного состава и более 6 000 танков.
В небе над Украиной ночью уничтожили 14 из 20 вражеских "шахедов"
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 14 из 20 беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками над Украиной в ночь на 31 января.
Кабмин внес в Верховную Раду мобилизационный законопроект: детальный разбор
Правительство подало обновленный законопроект о мобилизации, который в частности внедряет изменения относительно призывного возраста, военной подготовки и призыва на срочную службу. Что именно предлагают законодатели выяснил и систематизировал корреспондент УНН Павел Башинский.
Мокрый снег и небольшой мороз: какой будет погода в Украине в первые дни февраля
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в начале февраля в Украине ожидается мокрый снег и небольшие морозы, 31 января без осадков, местами туман и гололедица.