Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании Государственного реестра санкций

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №36/2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 января 2024 года "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций". Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст указа, который обнародован на сайте главы государства.

Детали

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом возлагается на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как отмечается в решении СНБО, реестр - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Данные Реестра являются открытыми и общедоступными, кроме случаев, предусмотренных законом.

Реестр создается и ведется в соответствии с требованиями Закона Украины "О санкциях" с целью предоставления бесплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Как отмечается, создание программно-технических средств Реестра и обеспечение его функционирования осуществляются за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.

Ведение Реестра обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, который является его держателем.

Напомним

13 июля 2023 года Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается создать Государственный реестр санкций. 26 июля Президент подписал закон.

В ноябре прошлого года Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против девяти компаний.