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Понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб вже у державному реєстрі санкцій

Понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб вже у державному реєстрі санкцій

Київ • УНН

 • 22220 перегляди

Державний реєстр санкцій містить дані про 10 085 фізичних та 7 125 юридичних осіб, які підпадають під обмежувальні заходи України.

У державному реєстрі санкцій перебувають понад 17 тисяч фізичних і юридичних осіб. Відповідну інформацію розміщено на сайті реєстру. Про це УНН повідомляє із посиланням на Мініреінтеграції. 

Деталі 

Зазначається, що до державного реєстру санкцій внесено дані про підсанкційних 10 085 фізичних осіб та 7125 юридичних осіб. 

Як вказали у Мініреінтеграції, реєстр забезпечує надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про суб’єктів, щодо яких застосовано українські обмежувальні заходи. Його ведення забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Дані в реєстрі оперативно оновлюються. Джерелами інформації є відповідні рішення РНБО, введені в дію указами Президента України, а також судові рішення з питань санкцій.

На сайті можна в електронній формі отримати витяг із відповідною інформацією.

Реєстр доступний українською й англійською мовами.

Нагадаємо 

У січні президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Державного реєстру санкцій для забезпечення доступу громадськості до актуальної інформації про всіх суб'єктів санкцій.

1 лютого в Україні запрацював державний реєстр санкцій.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
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