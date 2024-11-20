Украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение: какие профессии выбирают чаще всего
Киев • УНН
Правительство выделило 260 млн грн на образовательные ваучеры для украинцев в 2023 году. Самыми популярными направлениями стали медсестринство, психология и дошкольное образование, а максимальная сумма ваучера - 30 280 грн.
С начала года украинцы получили 22 тысячи ваучеров на обучение, на что правительство выделило 260 миллионов гривен. Об этом сообщило Министерство реинтеграции, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что наиболее востребованные профессии, которые граждане осваивают по ваучерам, - медсестринство, психология, дошкольное образование, медицина, также осваивают профессии повара, кондитера, водителя и тракториста.
Благодаря ваучеру можно овладеть одной из 155 профессий в сфере ИТ-технологий, строительства, транспорта, образования, медицины, сельского хозяйства, социального обслуживания и т. д
Сейчас сумма ваучера составляет до 30 280 гривен. Если стоимость обучения больше, то работодатель или человек, который планирует учиться, доплачивает разницу самостоятельно. Для того, чтобы воспользоваться ваучером, нужно самостоятельно выбрать заведение и форму обучения. Обучение проходит в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, а также на предприятиях, в учреждениях и организациях, имеющих лицензию на такую деятельность.
Заявку для получения ваучера можно подать онлайн или же лично прийти в ближайший центр занятости. Более подробная информация — по ссылке.
Напомним
Кабмин одобрил законопроект о расширении категорий граждан, которые могут получить ваучеры на переподготовку. Изменения касаются участников боевых действий, ВПЛ, лиц с инвалидностью и граждан старше 35 лет.
Более тысячи ветеранов получили ваучер на переобучение в ЦПТО: какие профессии выбирали бывшие военнослужащие1 авг. 2024, 09:22 • 104848 просмотров