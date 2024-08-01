Более тысячи ветеранов получили ваучер на переобучение в ЦПТО: какие профессии выбирали бывшие военнослужащие

С начала года в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости обучаются 1266 украинских ветеранов. Об этом журналисту УНН рассказали в Государственной службе занятости.

С осени прошлого года реализуется экспериментальный проект по организации профессионального обучения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны в учреждениях профессионально-технического образования Государственной службы занятости. То есть, ветераны - участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют возможность независимо от уровня их образования бесплатно пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации в учебных заведениях службы занятости - говорится в сообщении Государственной службы занятости.

В учреждении сообщили, что во время обучения обеспечивается бесплатное жилье как для студента, так и для сопровождающего лица, если студент имеет инвалидность. Также предусмотрена компенсация расходов на транспорт.

"В течение января - июня 2024 года по этой программе обучения проходили 1266 ветеранов, из них 120 - женщины", - говорят в службе занятости.

Чаще всего ветераны обучались следующим профессиям:

администратор;

водитель автотранспортных средств (категория С).

А также по образовательным программам "Особенности использования беспилотного летательного аппарата в условиях военного положения", "Гражданская защита в современных условиях", "Психологическая помощь в условиях военного положения", "Социально-психологические аспекты работы с участниками боевых действий и лицами с инвалидностью вследствие войны".

Профессии и регионы

Как рассказали в Службе занятости, с начала 2024 года ваучер на обучение получили 12,6 тыс. украинцев. 9,6 тыс. из них получили лица старше 45 лет, 1,9 тыс. ваучеров - внутренне перемещенные лица, 684 ваучера - лица с инвалидностью, 348 ваучеров - участники боевых действий.

Больше всего ваучеров выдано по специальностям/профессиям:

медсестринство;

дошкольное образование;

психология;

медицина;

повар;

водитель;

тракторист;

кондитер;

электрогазосварщик;

электромонтер.

Лидерами в количестве выдачи ваучеров на обучение стала Днепропетровщина (1,4 тыс. ед.), Львовщина (1,1 тыс. ед.), Полтавщина (778 ед.), Харьковщина (778 ед.), Хмельницкая область (733 ед.) и Одесская область (723 ед.).

Дополнительно

В системе Государственной службы занятости работают восемь центров профессионально-технического образования. Это уникальные учебные заведения, которые осуществляют обучение взрослого населения по 96 лицензированным рабочим профессиям и около 400 образовательным программам.

Для безработных такое обучение бесплатное, оно осуществляется за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. После успешного завершения обучения слушателям выдается документ государственного образца о присвоении соответствующей квалификации.

Напомним

С начала года 5 тысяч работодателей обратились в центры занятости для обучения безработных. Уровень трудоустройства после профессионального обучения составляет 85%, а главным результатом является трудоустройство по новой профессии.

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