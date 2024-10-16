Ваучери на навчання зможуть отримати більше українців - Мінекономіки
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроєкт про розширення категорій громадян, які можуть отримати ваучери на перепідготовку. Зміни стосуються учасників бойових дій, ВПО, осіб з інвалідністю та громадян старше 35 років.
Ще більше громадян зможуть отримати ваучери на навчання, уряд схвалив законопроєкт, який далі має підтримати Верховна Рада, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.
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"Більше громадян зможуть отримати ваучери на перепідготовку та підвищення кваліфікацій", - повідомили у міністерстві.
Хто зможе отримати ваучери на навчання:
- учасники бойових дій, незалежно від дня звільнення з військової служби;
- внутрішньо переміщені особи (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);
- особи з інвалідністю (без вимоги щодо відсутності відповідної роботи);
- громадяни старше 35 років, які мають страховий стаж не менше 10 років. Наразі діє обмеження на отримання ваучерів для людей старше 45 років зі страховим стажем менш як 15 років.
Окрім того, безробітні, які проходить професійне навчання, зможуть отримувати матеріальну допомогу на період такого навчання. Її розмір та порядок надання має визначити Кабмін. Вони також зможуть присвоїти/підтвердити професійні кваліфікації в акредитованих кваліфікаційних центрах, з компенсацією витрат на проживання та проїзд, зазначили у міністерстві.
З початку цього року ваучерами на навчання скористалися вже понад 20 тисяч громадян на загальну суму понад 220 млн грн. Це більше ніж за весь минулий рік. Зокрема, найбільший попит ми зараз спостерігаємо на навчання за такими професіями, як кухар, водій, медичні професії
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