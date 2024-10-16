Ваучери на навчання зможуть отримати більше українців - Мінекономіки

Ще більше громадян зможуть отримати ваучери на навчання, уряд схвалив законопроєкт, який далі має підтримати Верховна Рада, повідомили у Мінекономіки, пише УНН.

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"Більше громадян зможуть отримати ваучери на перепідготовку та підвищення кваліфікацій", - повідомили у міністерстві.

Хто зможе отримати ваучери на навчання:

Окрім того, безробітні, які проходить професійне навчання, зможуть отримувати матеріальну допомогу на період такого навчання. Її розмір та порядок надання має визначити Кабмін. Вони також зможуть присвоїти/підтвердити професійні кваліфікації в акредитованих кваліфікаційних центрах, з компенсацією витрат на проживання та проїзд, зазначили у міністерстві.

З початку цього року ваучерами на навчання скористалися вже понад 20 тисяч громадян на загальну суму понад 220 млн грн. Це більше ніж за весь минулий рік. Зокрема, найбільший попит ми зараз спостерігаємо на навчання за такими професіями, як кухар, водій, медичні професії