Ваучеры на обучение смогут получить больше украинцев - Минэкономики

Еще больше граждан смогут получить ваучеры на обучение, правительство одобрило законопроект, который дальше должна поддержать Верховная Рада, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.

Детали

«Больше граждан смогут получить ваучеры на переподготовку и повышение квалификаций», - сообщили в министерстве.

Кто сможет получить ваучеры на обучение:

Кроме того, безработные, которые проходит профессиональное обучение, смогут получать материальную помощь на период такого обучения. Ее размер и порядок предоставления должен определить Кабмин. Они также смогут присвоить/подтвердить профессиональные квалификации в аккредитованных квалификационных центрах, с компенсацией расходов на проживание и проезд, отметили в министерстве.

С начала этого года ваучерами на обучение воспользовались уже более 20 тысяч граждан на общую сумму более 220 млн грн. Это больше чем за весь прошлый год. В частности, наибольший спрос мы сейчас наблюдаем на обучение по таким профессиям, как повар, водитель, медицинские профессии