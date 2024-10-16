Ваучеры на обучение смогут получить больше украинцев - Минэкономики
Киев • УНН
Кабмин одобрил законопроект о расширении категорий граждан, которые могут получить ваучеры на переподготовку. Изменения касаются участников боевых действий, ВПЛ, лиц с инвалидностью и граждан старше 35 лет.
Еще больше граждан смогут получить ваучеры на обучение, правительство одобрило законопроект, который дальше должна поддержать Верховная Рада, сообщили в Минэкономики, пишет УНН.
Детали
«Больше граждан смогут получить ваучеры на переподготовку и повышение квалификаций», - сообщили в министерстве.
Кто сможет получить ваучеры на обучение:
- участники боевых действий, независимо от дня увольнения с военной службы;
- внутренне перемещенные лица (без требования об отсутствии соответствующей работы);
- лица с инвалидностью (без требования об отсутствии соответствующей работы);
- граждане старше 35 лет, которые имеют страховой стаж не менее 10 лет. Сейчас действует ограничение на получение ваучеров для людей старше 45 лет со страховым стажем менее 15 лет.
Кроме того, безработные, которые проходит профессиональное обучение, смогут получать материальную помощь на период такого обучения. Ее размер и порядок предоставления должен определить Кабмин. Они также смогут присвоить/подтвердить профессиональные квалификации в аккредитованных квалификационных центрах, с компенсацией расходов на проживание и проезд, отметили в министерстве.
С начала этого года ваучерами на обучение воспользовались уже более 20 тысяч граждан на общую сумму более 220 млн грн. Это больше чем за весь прошлый год. В частности, наибольший спрос мы сейчас наблюдаем на обучение по таким профессиям, как повар, водитель, медицинские профессии
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