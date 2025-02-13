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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил с премьером Испании разговор с Трампом и сотрудничество с ним

Зеленский обсудил с премьером Испании разговор с Трампом и сотрудничество с ним

Киев  •  УНН

 • 6611 просмотра

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Президент Украины провел разговор с Педро Санчесом по углублению двустороннего сотрудничества. Зеленский проинформировал о своей недавней беседе с Трампом и обсудил инициативы по поддержке украинцев.

Провел разговор с Премьер-министром Испании Педро Санчесом, в ходе которого выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны Испании. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Лидеры обсудили дальнейшее углубление сотрудничества, в частности в политической и дипломатической сферах, что является важным для безопасности европейского региона. 

Кроме того, глава государства проинформировал испанского премьера о своем недавнем разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, эта дискуссия позволила прояснить ряд ключевых вопросов и усилила понимание между партнерами. 

Украина продолжает работать над углублением взаимодействия с европейскими странами и укреплением стратегического партнерства с США. Также во время беседы речь шла об инициативах Министерства национального единства Украины, направленных на поддержку украинцев и усиление двусторонних связей с Мадридом.

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно29.01.25, 07:12 • 111463 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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