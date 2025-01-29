Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно
Киев • УНН
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита во Львов объявил о новой гуманитарной помощи. Испания также подтвердила военную поддержку и обучение украинских военных.
Испания выделит для Украины еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-релиз МИД Испании, передает УНН.
Детали
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину с официальным визитом, чтобы оценить последствия войны и подтвердить поддержку со стороны Испании.
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Визит начался во Львове, где Альбарес встретился с представителями украинской власти. Его программа включала дипломатические переговоры, поддержку восстановления и гуманитарные инициативы. Особое внимание было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра. Это пространство, созданное при поддержке Испании и ЮНЕСКО, призвано способствовать развитию культуры даже в условиях военных вызовов.
Значительный акцент сделан на финансовой помощи, которая в целом уже превысила 100 миллионов евро гуманитарных взносов и 400 миллионов, направленных на восстановление страны. Кроме того, во время посещения львовской больницы Альбарес сообщил о направлении испанских медицинских специалистов для поддержки местных врачей.
Важной частью визита стала встреча с украинским коллегой Андреем Сибигой, где стороны обсудили ситуацию с безопасностью и продолжение военной помощи, включающей поставки вооружения и обучение украинских военных в Испании. В рамках этой поддержки уже подготовлено около 7000 военнослужащих.
Также министр подтвердил непоколебимую поддержку евроинтеграционного курса Украины, отметив, что Испания была и остается сторонником ее вступления в Европейский Союз. Он подчеркнул, что мирное урегулирование невозможно без учета позиции Украины, а безопасность Европы неразрывно связана с украинским суверенитетом.
Завершая визит, Альбарес почтил память погибших на львовском кладбище и посетил исторический центр города вместе с представителями ЮНЕСКО и украинского правительства. Также он побывал в художественном пространстве FestRepúblik, символизирующем устойчивость культуры перед вызовами войны.
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