Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

ukenru
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 111238 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
28 января, 15:36 • 107814 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
28 января, 15:13 • 108756 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
28 января, 13:25 • 127574 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
28 января, 13:03 • 124679 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
28 января, 10:59 • 104772 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
28 января, 10:33 • 103957 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 109109 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 128555 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 193076 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы

Вражеский ракетный удар по Николаеву: на предприятии погибли работницы

28 января, 20:37 • 26642 просмотра
Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над несколькими областями Украины

Воздушные Силы обнаружили движение вражеских дронов над несколькими областями Украины

28 января, 21:17 • 33654 просмотра
Зеленский прокомментировал выбор Фицо относительно газового партнерства с рф

Зеленский прокомментировал выбор Фицо относительно газового партнерства с рф

28 января, 21:34 • 27005 просмотра
Кравчук: Европа хочет быть вовлечена в установление мира в Украине

Кравчук: Европа хочет быть вовлечена в установление мира в Украине

28 января, 22:10 • 33152 просмотра
Беспилотники атаковали российскую АЭС: что известно о последствиях

Беспилотники атаковали российскую АЭС: что известно о последствиях

00:30 • 37975 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 111240 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 127576 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 124681 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 125596 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 193079 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

28 января, 13:12 • 111478 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

28 января, 09:09 • 125074 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 117806 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 117992 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 126877 просмотра
Актуальное
Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

Испания выделяет Украине 10 млн евро и расширяет поддержку: что известно

Киев  •  УНН

 • 8287 просмотра

Read in English

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес во время визита во Львов объявил о новой гуманитарной помощи. Испания также подтвердила военную поддержку и обучение украинских военных.

Испания выделит для Украины еще 10 миллионов евро гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-релиз МИД Испании, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл в Украину с официальным визитом, чтобы оценить последствия войны и подтвердить поддержку со стороны Испании.

Глава МИД Испании прибыл в Украину: что в программе визита28.01.25, 13:15 • 20613 просмотров

Визит начался во Львове, где Альбарес встретился с представителями украинской власти. Его программа включала дипломатические переговоры, поддержку восстановления и гуманитарные инициативы. Особое внимание было уделено культурному возрождению, что нашло отражение в открытии нового культурного центра. Это пространство, созданное при поддержке Испании и ЮНЕСКО, призвано способствовать развитию культуры даже в условиях военных вызовов.

Значительный акцент сделан на финансовой помощи, которая в целом уже превысила 100 миллионов евро гуманитарных взносов и 400 миллионов, направленных на восстановление страны. Кроме того, во время посещения львовской больницы Альбарес сообщил о направлении испанских медицинских специалистов для поддержки местных врачей.

Важной частью визита стала встреча с украинским коллегой Андреем Сибигой, где стороны обсудили ситуацию с безопасностью и продолжение военной помощи, включающей поставки вооружения и обучение украинских военных в Испании. В рамках этой поддержки уже подготовлено около 7000 военнослужащих.

Также министр подтвердил непоколебимую поддержку евроинтеграционного курса Украины, отметив, что Испания была и остается сторонником ее вступления в Европейский Союз. Он подчеркнул, что мирное урегулирование невозможно без учета позиции Украины, а безопасность Европы неразрывно связана с украинским суверенитетом.

Завершая визит, Альбарес почтил память погибших на львовском кладбище и посетил исторический центр города вместе с представителями ЮНЕСКО и украинского правительства. Также он побывал в художественном пространстве FestRepúblik, символизирующем устойчивость культуры перед вызовами войны.

Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в области образования: что предусматривает28.01.25, 19:27 • 23283 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаполитикаНовости Мира
yuneskoЮНЕСКО
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ispaniyaИспания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы