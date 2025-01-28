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Украина и Испания подписали соглашение о сотрудничестве в области образования: что предусматривает

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Министры иностранных дел Украины и Испании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере среднего образования. Документ направлен на улучшение преподавания испанского языка в украинских школах и развитие межкультурного диалога.

Во Львове министры иностранных дел Украины и Испании Андрей Сибига и Хосе Мануэль Альбарес подписали административное международное соглашение о сотрудничестве в сфере общего среднего образования, что должно способствовать повышению стандартов качества преподавания испанского языка в учреждениях общего среднего образования Украины. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщили в МИД, "основной целью соглашения является улучшение изучения испанского языка и культуры в Украине, содействие межкультурному диалогу, мобильности и конкурентоспособности обоих государств".

Подписание соглашения будет способствовать повышению стандартов качества преподавания испанского языка в учреждениях общего среднего образования Украины, а также сохранению и поддержке школ с изучением испанского языка и культуры, в которых испанский преподается как первый или второй иностранный,

- отметили в МИД.

Напомним

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес находится с визитом в Украине. Альбарес вместе с украинскими чиновниками и главой ЮНЕСКО откроет первый в Украине Культурный хаб.

Павел Башинский

Павел Башинский

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