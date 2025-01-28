Очільник МЗС Іспанії прибув до України: що у програмі візиту

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес перебуває з візитом в Україні, про що повідомив у вівторок у соцмережах, пише УНН.

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"Я щойно приїхав в Україну. 3 роки несправедливої ​​і невиправданої війни. Ми маємо зробити цей рік роком миру. Справедливий мир, який гарантує суверенітет і свободу українців. Іспанія їх у цьому підтримує", - написав голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес у X.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, своєю чергою, повідомив, що сьогодні у Львові разом із міністром культури та стратегічних комунікацій Миколою Точицьким вітатиме високих гостей - іспанського колегу Хосе Мануеля Альбареса та генеральну директорку ЮНЕСКО Одрі Азулай - для урочистого відкриття першого в Україні Культурного хабу ЮНЕСКО".

У МЗС повідомили, що міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено розпочали візит до Львова із відвідання Марсового поля на Личаківському кладовищі. Дипломати вшанували пам'ять українських героїв, які віддали життя, захищаючи Україну від російської агресії.

"Я вдячний Іспанії за підтримку та очікую змістовних переговорів сьогодні", - зазначив очільник МЗС України.