Глава МИД Испании прибыл в Украину: что в программе визита
Киев • УНН
Хосе Мануэль Альбарес посетил Львов, где вместе с украинскими чиновниками и главой ЮНЕСКО откроет первый в Украине Культурный хаб. Министр также посетил Львовский национальный университет.
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес находится с визитом в Украине, о чем сообщил во вторник в соцсетях, пишет УНН.
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«Я только что приехал в Украину. 3 года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год годом мира. Справедливый мир, который гарантирует суверенитет и свободу украинцев. Испания их в этом поддерживает», - написал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в X.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сообщил, что сегодня во Львове вместе с министром культуры и стратегических коммуникаций Николаем Точицким будет приветствовать высоких гостей - испанского коллегу Хосе Мануэля Альбареса и генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай - для торжественного открытия первого в Украине Культурного хаба ЮНЕСКО».
В МИД сообщили, что министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно начали визит во Львов с посещения Марсова поля на Лычаковском кладбище. Дипломаты почтили память украинских героев, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии.
«Я благодарен Испании за поддержку и ожидаю содержательных переговоров сегодня», - отметил глава МИД Украины.