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Глава МИД Испании прибыл в Украину: что в программе визита

Глава МИД Испании прибыл в Украину: что в программе визита

Киев  •  УНН

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Хосе Мануэль Альбарес посетил Львов, где вместе с украинскими чиновниками и главой ЮНЕСКО откроет первый в Украине Культурный хаб. Министр также посетил Львовский национальный университет.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес находится с визитом в Украине, о чем сообщил во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«Я только что приехал в Украину. 3 года несправедливой и неоправданной войны. Мы должны сделать этот год годом мира. Справедливый мир, который гарантирует суверенитет и свободу украинцев. Испания их в этом поддерживает», - написал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в X.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сообщил, что сегодня во Львове вместе с министром культуры и стратегических коммуникаций Николаем Точицким будет приветствовать высоких гостей - испанского коллегу Хосе Мануэля Альбареса и генерального директора ЮНЕСКО Одри Азулай - для торжественного открытия первого в Украине Культурного хаба ЮНЕСКО».

В МИД сообщили, что министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно начали  визит во Львов с посещения Марсова поля на Лычаковском кладбище. Дипломаты почтили память украинских героев, которые отдали жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

«Я благодарен Испании за поддержку и ожидаю содержательных переговоров сегодня», - отметил глава МИД Украины.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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