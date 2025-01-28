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Україна та Іспанія підписали угоду про співпрацю в галузі освіти: що передбачає

Київ • УНН

 • 34205 перегляди

Міністри закордонних справ України та Іспанії підписали угоду про співпрацю у сфері середньої освіти. Документ спрямований на покращення викладання іспанської мови в українських школах та розвиток міжкультурного діалогу.

У Львові міністри закордонних справ України та Іспанії Андрій Сибіга та Хосе Мануель Альбарес підписали адміністративну міжнародну угоду про співробітництво у сфері загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню стандартів якості викладання іспанської мови в закладах загальної середньої освіти України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в МЗС, "основною метою угоди є покращення вивчення іспанської мови та культури в Україні, сприяння міжкультурному діалогу, мобільності та конкурентоспроможності обох держав".

Підписання угоди сприятиме підвищенню стандартів якості викладання іспанської мови в закладах загальної середньої освіти України, а також збереженню та підтримці шкіл із вивченням іспанської мови та культури, в яких іспанська викладається як перша або друга іноземна,

- зазначили в МЗС.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес перебуває з візитом в Україні. Альбарес разом з українськими посадовцями та главою ЮНЕСКО відкриє перший в Україні Культурний хаб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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