Україна та Іспанія підписали угоду про співпрацю в галузі освіти: що передбачає
Київ • УНН
Міністри закордонних справ України та Іспанії підписали угоду про співпрацю у сфері середньої освіти. Документ спрямований на покращення викладання іспанської мови в українських школах та розвиток міжкультурного діалогу.
У Львові міністри закордонних справ України та Іспанії Андрій Сибіга та Хосе Мануель Альбарес підписали адміністративну міжнародну угоду про співробітництво у сфері загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню стандартів якості викладання іспанської мови в закладах загальної середньої освіти України. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Як повідомили в МЗС, "основною метою угоди є покращення вивчення іспанської мови та культури в Україні, сприяння міжкультурному діалогу, мобільності та конкурентоспроможності обох держав".
Підписання угоди сприятиме підвищенню стандартів якості викладання іспанської мови в закладах загальної середньої освіти України, а також збереженню та підтримці шкіл із вивченням іспанської мови та культури, в яких іспанська викладається як перша або друга іноземна,
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес перебуває з візитом в Україні. Альбарес разом з українськими посадовцями та главою ЮНЕСКО відкриє перший в Україні Культурний хаб.