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Іспанія виділяє Україні 10 млн євро та розширює підтримку: що відомо

Іспанія виділяє Україні 10 млн євро та розширює підтримку: що відомо

Київ • УНН

 • 111625 перегляди

Глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес під час візиту до Львова оголосив про нову гуманітарну допомогу. Іспанія також підтвердила військову підтримку та навчання українських військових.

Іспанія виділить для України ще 10 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Про це повідомляє пресреліз МЗС Іспанії, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до України з офіційним візитом, щоб оцінити наслідки війни та підтвердити підтримку з боку Іспанії.

Очільник МЗС Іспанії прибув до України: що у програмі візиту28.01.25, 13:15 • 22105 переглядiв

Візит розпочався у Львові, де Альбарес зустрівся з представниками української влади. Його програма включала дипломатичні переговори, підтримку відбудови та гуманітарні ініціативи. Особлива увага була приділена культурному відродженню, що знайшло відображення у відкритті нового культурного центру. Цей простір, створений за підтримки Іспанії та ЮНЕСКО, покликаний сприяти розвитку культури навіть в умовах воєнних викликів.

Значний акцент зроблено на фінансовій допомозі, яка загалом вже перевищила 100 мільйонів євро гуманітарних внесків та 400 мільйонів, спрямованих на відновлення країни. Крім того, під час відвідин львівської лікарні Альбарес повідомив про направлення іспанських медичних спеціалістів для підтримки місцевих лікарів.

Важливою частиною візиту стала зустріч з українським колегою Андрієм Сибігою, де сторони обговорили безпекову ситуацію та продовження військової допомоги, що включає постачання озброєння та навчання українських військових в Іспанії. У межах цієї підтримки вже підготовлено близько 7000 військовослужбовців.

Також міністр підтвердив непохитну підтримку євроінтеграційного курсу України, зазначивши, що Іспанія була й залишається прихильником її вступу до Європейського Союзу. Він наголосив, що мирне врегулювання неможливе без врахування позиції України, а безпека Європи нерозривно пов'язана з українським суверенітетом.

Завершуючи візит, Альбарес вшанував пам’ять загиблих на львівському кладовищі та відвідав історичний центр міста разом із представниками ЮНЕСКО та українського уряду. Також він побував у мистецькому просторі FestRepúblik, що символізує стійкість культури перед викликами війни.

Україна та Іспанія підписали угоду про співпрацю в галузі освіти: що передбачає 28.01.25, 19:27 • 34205 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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