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Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії розмову з Трампом та співпрацю

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії розмову з Трампом та співпрацю

Київ • УНН

 • 24645 перегляди

Президент України провів розмову з Педро Санчесом щодо поглиблення двосторонньої співпраці. Зеленський поінформував про свою недавню бесіду з Трампом та обговорив ініціативи з підтримки українців.

Провів розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, у ході якої висловив подяку за послідовну підтримку з боку Іспанії. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Лідери обговорили подальше поглиблення співпраці, зокрема в політичній і дипломатичній сферах, що є важливим для безпеки європейського регіону. 

Крім того, глава держави поінформував іспанського прем’єра про свою недавню розмову з Дональдом Трампом. За його словами, ця дискусія дозволила прояснити низку ключових питань та посилила розуміння між партнерами. 

Україна продовжує працювати над поглибленням взаємодії з європейськими країнами та зміцненням стратегічного партнерства зі США. Також під час бесіди йшлося про ініціативи Міністерства національної єдності України, спрямовані на підтримку українців та посилення двосторонніх зв’язків із Мадридом.

Іспанія виділяє Україні 10 млн євро та розширює підтримку: що відомо 29.01.25, 07:12 • 111625 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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