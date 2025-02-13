Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії розмову з Трампом та співпрацю

Провів розмову з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, у ході якої висловив подяку за послідовну підтримку з боку Іспанії. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Лідери обговорили подальше поглиблення співпраці, зокрема в політичній і дипломатичній сферах, що є важливим для безпеки європейського регіону.

Крім того, глава держави поінформував іспанського прем’єра про свою недавню розмову з Дональдом Трампом. За його словами, ця дискусія дозволила прояснити низку ключових питань та посилила розуміння між партнерами.

Україна продовжує працювати над поглибленням взаємодії з європейськими країнами та зміцненням стратегічного партнерства зі США. Також під час бесіди йшлося про ініціативи Міністерства національної єдності України, спрямовані на підтримку українців та посилення двосторонніх зв’язків із Мадридом.

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