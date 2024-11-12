Более 2,9 тыс. украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях

ukenru
Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине
08:53 • 7083 просмотра

Трамп определился с претендентами на ключевые внешнеполитические должности: что Рубио и Уолтц говорили об Украине

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
20:01 • 102258 просмотра

Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили

Эксклюзив
"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 115479 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

Эксклюзив
Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 119868 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 120894 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

Эксклюзив
АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
11 ноября 2024, 07:54 • 120730 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 156460 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 183844 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 190302 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 185307 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В белгородской области рф беспилотник атаковал нефтебазу

В белгородской области рф беспилотник атаковал нефтебазу

02:10 • 54288 просмотра
Волынские пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной иконы 1880 года

Волынские пограничники предотвратили вывоз из Украины старинной иконы 1880 года

02:39 • 58198 просмотра
Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

Войска рф нанесли авиаудары по Запорожской области: есть разрушения, заблокированы люди

04:42 • 19043 просмотра
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 104411 просмотра
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 35704 просмотра
публикации
Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

Защитит ли АРМА интересы "Ощадбанка"? Конкурс на управляющего "Гулливера" ставит под сомнение финансовую ответственность агентства

06:30 • 104411 просмотра
Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

Дело экс-министра Сольского: ВАКС предоставил доступ адвокатам к материалам, которые опровергают обвинения НАБУ

11:43 • 119644 просмотра
Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

Зарплата 332 тыс. грн: несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает работать на должности и получать заоблачные средства

10:37 • 120199 просмотра
Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

Битва за первую строчку продолжается, сенсации в Черкассах и Ровно, воздушные тревоги: результат 13 тура УПЛ

11 ноября 2024, 05:30 • 146406 просмотра
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 249695 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

Актер Крис Пратт и дочь Шварценеггера стали родителями в третий раз: раскрыли имя ребенка

07:14 • 35704 просмотра
Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

Как не травмировать котика, который может греться в автомобиле: советы водителям

15:59 • 71439 просмотра
Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

Marvel показала трейлеры нового "Капитана Америки" и "Громовержцев"

12:19 • 98989 просмотра
Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

11 ноября 2024, 09:04 • 105532 просмотра
«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

«Перемотай вперед": в США появился круиз на 4 года, чтобы „переждать“ президентство Трампа

10 ноября 2024, 16:47 • 100439 просмотра
Актуальное
Более 2,9 тыс. украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях

Более 2,9 тыс. украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях

Киев  •  УНН

08:26 • 6964 просмотра

Read in English

2935 украинцев подали заявки в кадровый резерв госслужащих для работы на освобожденных территориях. Большинство кандидатов - мужчины (56%), которые хотят работать в Крыму и на востоке Украины.

Уже более 2,9 тысячи украинцев изъявили желание присоединиться к кадровому резерву госслужащих на деоккупированных территориях. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции территорий, пишет УНН.

Детали

На платформе Резерва восстановления зарегистрировано 2935 анкет кандидатов. Из них 2721 человека Нацагентство по вопросам государственной службы, которое отвечает за платформу, уже зачислило в кадровый резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях.

Мужчин среди кандидатов большинство - 1621 анкету подали именно мужчины, что составляет 56% от всего количества кандидатов. Женщины отправили 1314 анкет, это 44%.

По региональному приоритету кандидаты отдают предпочтение работе в АР Крым и Севастополе (75,5 %), а также в Донецкой (26,1 %), Херсонской (22,5 %), Запорожской (22,3 %) и Николаевской (17,1 %) областях.

Среди предложенных направлений работы чаще всего кандидаты выбирают:

  • административное руководство (49,7%);
  • государственный надзор и контроль (33,5%);
  • администрирование и предоставление публичных услуг (23,2%);
  • предотвращения коррупции (20,1%);
  • управление персоналом (18,6%).

Чтобы присоединиться к восстановлению деоккупированных территорий надо заполнить анкету по ссылке.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях. Отмечается, что формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях. 

В Украине создадут кадровый резерв из работников сферы культуры для работы на деоккупированных территориях20 августа 2024, 12:32 • 12459 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Обществополитика
ministerstvo-po-reintegratsii-vremenno-okkupirovannikh-territoriiМинистерство по реинтеграции временно оккупированных территорий
krymКрым
ukrainaУкраина
sevastopolСевастополь
donetskДонецк
zaporozheЗапорожье
khersonХерсон