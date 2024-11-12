Более 2,9 тыс. украинцев готовы работать госслужащими на деоккупированных территориях

Уже более 2,9 тысячи украинцев изъявили желание присоединиться к кадровому резерву госслужащих на деоккупированных территориях. Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции территорий, пишет УНН.

Детали

На платформе Резерва восстановления зарегистрировано 2935 анкет кандидатов. Из них 2721 человека Нацагентство по вопросам государственной службы, которое отвечает за платформу, уже зачислило в кадровый резерв работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях.

Мужчин среди кандидатов большинство - 1621 анкету подали именно мужчины, что составляет 56% от всего количества кандидатов. Женщины отправили 1314 анкет, это 44%.

По региональному приоритету кандидаты отдают предпочтение работе в АР Крым и Севастополе (75,5 %), а также в Донецкой (26,1 %), Херсонской (22,5 %), Запорожской (22,3 %) и Николаевской (17,1 %) областях.

Среди предложенных направлений работы чаще всего кандидаты выбирают:

административное руководство (49,7%);

государственный надзор и контроль (33,5%);

администрирование и предоставление публичных услуг (23,2%);

предотвращения коррупции (20,1%);

управление персоналом (18,6%).

Чтобы присоединиться к восстановлению деоккупированных территорий надо заполнить анкету по ссылке.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях. Отмечается, что формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях.

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