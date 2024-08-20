В Украине создадут кадровый резерв из работников сферы культуры для работы на деоккупированных территориях
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок формирования резерва работников культуры и информационной сферы для работы на деоккупированных территориях. Это будет способствовать восстановлению отрасли и обеспечению кадрами учреждений на освобожденных территориях.
Работники сферы культуры и информационной сферы смогут участвовать в кадровом резерве для работы на ДОТ. Соответствующее постановление «Об утверждении порядка создания резерва работников сферы культуры и информационной сферы для работы на деоккупированных территориях Украины» одобрило правительство на заседании 20 августа, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.
Как рассказали в Минреинтеграции, документ определяет:
- порядок формирования кадрового резерва, обработки персональных данных лиц, изъявивших желание быть включенными в резерв;
- порядок обеспечения учреждений, организаций, предприятий сферы культуры и информационной сферы, которые возобновили работу на деоккупированных территориях квалифицированными кадрами.
Сообщается, что резерв будет формироваться в электронном виде путем внесения информации о претендентах в информационно-коммуникационную систему «Резерв работников сферы культуры и информационной сферы для работы на деоккупированных территориях Украины».
Создание резерва будет способствовать:
- восстановлению сферы культуры и информационной сферы на ДОТ;
- оперативному обеспечению кадрами учреждений, организаций, предприятий этой сферы, которые восстанавливают свою работу на ДОТ;
- трудоустройству работников, которые из-за военных действий потеряли работу;
- возвращению ВПЛ на деоккупированные территории и обеспечению их рабочими местами.
Напомним
В октябре 2023 года Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях.