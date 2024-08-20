В Украине создадут кадровый резерв из работников сферы культуры для работы на деоккупированных территориях

Работники сферы культуры и информационной сферы смогут участвовать в кадровом резерве для работы на ДОТ. Соответствующее постановление «Об утверждении порядка создания резерва работников сферы культуры и информационной сферы для работы на деоккупированных территориях Украины» одобрило правительство на заседании 20 августа, сообщает Минреинтеграции, передает УНН.

Как рассказали в Минреинтеграции, документ определяет:

порядок формирования кадрового резерва, обработки персональных данных лиц, изъявивших желание быть включенными в резерв;

порядок обеспечения учреждений, организаций, предприятий сферы культуры и информационной сферы, которые возобновили работу на деоккупированных территориях квалифицированными кадрами.

Сообщается, что резерв будет формироваться в электронном виде путем внесения информации о претендентах в информационно-коммуникационную систему «Резерв работников сферы культуры и информационной сферы для работы на деоккупированных территориях Украины».

Создание резерва будет способствовать:

- восстановлению сферы культуры и информационной сферы на ДОТ;

- оперативному обеспечению кадрами учреждений, организаций, предприятий этой сферы, которые восстанавливают свою работу на ДОТ;

- трудоустройству работников, которые из-за военных действий потеряли работу;

- возвращению ВПЛ на деоккупированные территории и обеспечению их рабочими местами.

Напомним

В октябре 2023 года Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях.