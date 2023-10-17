В Україні сформують кадровий резерв освітян для роботи на деокупованих територіях: уряд затвердив порядок
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
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«Затверджено порядок формування кадрового резерву освітян для роботи на деокупованих територіях. Відповідну постанову Кабінет Міністрів прийняв під час засідання 17 жовтня», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що пріоритетне право на призначення на посади у закладах освіти на ДОТ серед осіб, зарахованих до резерву, мають:
• особи зі статусом ветерана війни;
• внутрішньо переміщені особи;
• особи, які займали цю посаду до окупації території, призупинення діяльності закладу освіти у зв’язку із веденням активних бойових дій, тимчасовою окупацією території;
• особи, які повернулись із полону.
«Кандидати мають звернутися до місцевого органу управління у сфері освіти: особисто або подати поштою чи електронною поштою анкету та копії необхідних документів про освіту», - зазначається в повідомленні.
Формування кадрового резерву дасть змогу заздалегідь планувати кадрове забезпечення закладів освіти на звільнених від ворога територіях.
Доповнення
Уряд з липня набирає кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.
В кінці вересня повідомлялося, що майже 1900 охочих вступити у резерв працівників для роботи на деокупованих територіях.