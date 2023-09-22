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Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є майже 1900 охочих

Кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях: вже є майже 1900 охочих

Київ • УНН

 • 117978 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. На сьогодні вже майже 1900 охочих вступити у резерв працівників для роботи на деокупованих територіях. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.

Деталі

До реєстру для роботи на деокупованих територіях вже зараховано 1698 людей. З них 70% заявок подали чоловіки, 30% – жінки.

Проєкт передбачає підвищення кваліфікації людей, які хочуть працювати у державних органах влади та військових адміністраціях на звільнених територіях.

Нагадаємо

Уряд України з липня набирає кадровий резерв для роботи на деокупованих територіях.

Аби потрапити до резерву, потрібно зареєструватися на сайті Національного агентства України з питань державної служби та заповнити анкету.

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