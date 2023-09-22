Кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях: уже есть почти 1900 желающих
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На сегодня уже почти 1900 желающих вступить в резерв работников для работы на деоккупированных территориях. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Детали
В реестр для работы на деоккупированных территориях уже зачислены 1698 человек. Из них 70% заявок подали мужчины, 30% – женщины.
Проект предусматривает повышение квалификации людей, которые хотят работать в государственных органах власти и военных администрациях на освобожденных территориях.
Напомним
Правительство Украины с июля набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.
Чтобы попасть в резерв, нужно зарегистрироваться на сайте Национального агентства Украины по вопросам государственной службы и заполнить анкету.