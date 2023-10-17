В Украине сформируют кадровый резерв педагогов для работы на деоккупированных территориях: правительство утвердило порядок

Цитата

«Утвержден порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях. Соответствующее постановление Кабинет министров принял во время заседания 17 октября», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что приоритетное право на назначение на должности в учебных заведениях на ДОТ среди лиц, зачисленных в резерв, имеют:

• лица со статусом ветерана войны;

• внутренне перемещенные лица;

• лица, занимавшие эту должность до оккупации территории, приостановления деятельности учебного заведения в связи с ведением активных боевых действий, временной оккупацией территории;

• лица, вернувшиеся из плена.

«Кандидаты должны обратиться в местный орган управления в сфере образования: лично или подать по почте или электронной почте анкету и копии необходимых документов об образовании», - отмечается в сообщении.

Формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях.

Дополнение

Правительство с июля набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.



В конце сентября сообщалось, что почти 1900 желающих вступить в резерв работников для работы на деоккупированных территориях.