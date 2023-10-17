В Украине сформируют кадровый резерв педагогов для работы на деоккупированных территориях: правительство утвердило порядок
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
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«Утвержден порядок формирования кадрового резерва педагогов для работы на деоккупированных территориях. Соответствующее постановление Кабинет министров принял во время заседания 17 октября», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что приоритетное право на назначение на должности в учебных заведениях на ДОТ среди лиц, зачисленных в резерв, имеют:
• лица со статусом ветерана войны;
• внутренне перемещенные лица;
• лица, занимавшие эту должность до оккупации территории, приостановления деятельности учебного заведения в связи с ведением активных боевых действий, временной оккупацией территории;
• лица, вернувшиеся из плена.
«Кандидаты должны обратиться в местный орган управления в сфере образования: лично или подать по почте или электронной почте анкету и копии необходимых документов об образовании», - отмечается в сообщении.
Формирование кадрового резерва позволит заранее планировать кадровое обеспечение учебных заведений на освобожденных от врага территориях.
Дополнение
Правительство с июля набирает кадровый резерв для работы на деоккупированных территориях.
В конце сентября сообщалось, что почти 1900 желающих вступить в резерв работников для работы на деоккупированных территориях.